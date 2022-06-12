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دولة القانون يعلق على استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب

علق ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، على توجيه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لنواب الكتلة الصدرية بتقديم استقالتهم.
وقال النائب عن الائتلاف جواد الغزالي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان”تقديم الاستقالة لايعني قبولها فيجب ان يصوت مجلس النواب على الاستقالات وهو الان في عطلة تشريعية، ولايمكن ان تقبل تلك الاستقالة حتى انتهاء العطلة والتصويت عليها”.
واضاف انه”في حال قبول تلك الاستقالات فان النواب الاحتياط سيحصلون على مقاعد النواب المستقليين ولا يؤثرون على عمل المجلس”.انتهى29/ح

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