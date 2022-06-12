سكوب يعلن انتهاء عقده مع المنتخب الأولمبي

أعلن المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، انتهاء عقده مع المنتخب الأولمبي.

وقالَ سوكوب في مؤتمر صحفي نقله المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “الأجواء التي أحاطت بمواجهةِ منتخبنا الأولمبي ونظيره الأوزبكي خرجت عن إطارِ كرةِ القدم بسبب أحداثِ شغبِ الجمهور، وجعلت من الضغوطاتِ تتضاعف على اللاعبين.”

واشار الى ان “ما حدثَ في المباراة من قبل الجمهور غير معقولٍ، خصوصاً بعد أن تم رمينا بالحجارةِ وقناني الماء ومَن تواجد في الملعب وكل مَن شاهد المباراة توضحت له صورةُ الفوضى التي عانينا منها”.

وأضافَ: وصلنا إلى مرحلةٍ لا نجد مكاناً لعمل عمليةِ تسخينِ اللاعبين بسبب التقصدِ في ضربِ اللاعبين من قبل الجماهير التي حضرت اللقاء.

وبيّن: “سؤالي إلى الإتحادِ الآسيوي هل هذا طبيعي ! هل يمكن إقامةُ مباراة لكرةِ القدم في ظل هذه الأجواء؟! أين أنتم من كلِ هذا الشغب الذي امتدَ طول المباراة من دون وجودِ أي رادع!.”

وأوضحَ، ان “لكل مَن يسأل عن الكارتات الحمراء أعتقد أنني لست بحكمٍ ! هناك VAR وهو مَن يُحدد ذلك، لذا على مَن يتحدث عن ذلك أن يفهمَ أن ذلك جزء من اللعبةِ ولا يمكن أن تتم مجاملتنا في ذلك.”

واختتمَ المدير الفنيّ لمنتخبنا الأولمبي، سوكوب، حديثه قائلاً: “هذه اللعبةُ الأخيرة التي أقودُ فيها المنتخبَ الأولمبيّ بعد انتهاء عقدي، وليس لديّ أي تعليقٍ على المباراة بصورةٍ عامةٍ، كوننا فعلنا كل ما علينا في اللقاءِ، وأبارك تأهلَ المنتخب الأوزبكي إلى دور نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً”.

وكان المنتخب الاولمبي قد ودع منافسات بطولة آسيا تحت 23 سنة بعد الخسارة أمام المنتخب الأوزبكي بركلات الترجيح.

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