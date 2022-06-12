Posted on by

“شارات سوداء بملابس اللاعبين”.. اتحاد الكرة يعلن الحداد على روح مؤيد البدري

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، منذ قليل، الحداد على روح رئيس الاتحاد الأسبق مؤيد البدري، لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم السبت.

وقال اتحاد الكرة، في بيان صحفي : “الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن حدادًا على روح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق والقامة الرياضية الشامخة (مؤيد البدري) الذي وافته المنية اليوم، ولمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت”.

وتابع: “سيرتدي اللاعبون في جميع المسابقات التي يقيمها الاتحاد في الأسبوع الحالي الشارات السوداء حزنًا على وفاة الرمز الرياضي مؤيد البدري”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close