“شارات سوداء بملابس اللاعبين”.. اتحاد الكرة يعلن الحداد على روح مؤيد البدري

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، منذ قليل، الحداد على روح رئيس الاتحاد الأسبق مؤيد البدري، لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم السبت.

وقال اتحاد الكرة، في بيان صحفي : “الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن حدادًا على روح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق والقامة الرياضية الشامخة (مؤيد البدري) الذي وافته المنية اليوم، ولمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت”.

وتابع: “سيرتدي اللاعبون في جميع المسابقات التي يقيمها الاتحاد في الأسبوع الحالي الشارات السوداء حزنًا على وفاة الرمز الرياضي مؤيد البدري”.

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