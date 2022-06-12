شيرين عبد الوهاب تتلقى عتاباً من بهاء الدين محمد بسبب أغنية “متجرحنيش”

تلقت النجمة شيرين عبد الوهاب عتاباً علنياً من الشاعر بهاء الدين محمد، بعدما أعلنت ندمها على تقديم أغنية “ما تجرحنيش” من كلماته، وأشار بهاء إلى ضرورة التصدي لأخطاء شيرين ومصارحتها بالحقيقة علناً؛ لأنها فنانة كبيرة ويجب عليها تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء.

شيرين عبد الوهاب – الصورة من حسابها على تويتر

بهاء مثل كل الذين خاضوا معارك سابقة مع شيرين عبد الوهاب، عاد بالذاكرة لبداياتها وكيف كانت “مبهورة بهم”، وقال في رسالة نشرها عبر صفحته على موقع الفيس بوك: “مش متعود أرد على أي حد، ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما اتعوّد يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلي باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها !!!”.

مش متعود أرد على أى حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!

وح أتكلم بإختصار جدا :

المشهد الأول :

أول يوم دخلت #شيرين_عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ #نصر_محروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها

وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء !!!…

وأضاف: “والمشهد الثاني.. رشحتها تغني كتير بنعشق ولولا موافقة نصر احتراماً للعشرة اللى بينا ماكنتش ح تغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة”.

وتابع: “المشهد الثالث.. لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا باحبه وباحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد وده طبعاً خطأ لأن اللي بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطة زي دي!!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول”.

واستكمل المشهد الرابع والأخير: “أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الآن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش ح يتم اللقاء، وماتجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها”.

واستكمل بهاء الدين محمد: “وكمان لأول مرة ألاقي حد بيحارب نَفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته!!!.. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني وانتي بتكبري بس مش ح تتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم”.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد ردت على أسئلة متابعيها وجمهورها عبر خاصية “استوري” في حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”.

وفي ردها على سؤال نصه: “فيه أغنية ندمتِ عليها؟”، قائلة: “ما تجرحنيش”، كما أوضحت أن هناك مشروعاً لمشاركتها في مسلسل أو فيلم في وقت قريب.