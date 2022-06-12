صحف السعودية بعد الخسارة أمام كولومبيا: سقوط في أول اختبارات المونديال

تحدثت الصحف السعودية والكولومبية عن الهزيمة التي مني بها الأخضر أمام كولومبيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الأحد، على ملعب نويفا كوندومينا.

سعودي سبورت: المنتخب السعودي يسقط في أول اختبارات المونديال

وكتب موقع «سعودي سبورت» في عنوانه الرئيسي، بعد هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره كولومبيا، قائلا: «المنتخب السعودي يسقط في أول اختبارات المونديال أمام كولومبيا».

وأشار الموقع إلى أن «محاولات الأخضر طوال دقائق المباراة لم تسفر عن أي خطورة حقيقية على شباك المنتخب الكولومبي، بينما نجح المنافس في استغلال أقل الفرص للفوز بالمباراة».

الوطن السعودية: الأخضر يخسر في تجربة مفيدة

بينما كتبت صحيفة «الوطن» السعودية، بعد هزيمة الأخضر في المباراة الودية: «الأخضر يخسر في تجربة مفيدة».

وأكدت الصحيفة: «لم يكن مقنعا أداء الصقور في الشوط الأول، إلا أنه تحسن في الحصة الثانية، رغم الخسارة التي تعرض لها المنتخب السعودي».

الرياض: الأخضر يخسر من كولومبيا في بداية الإعداد للمونديال

وقالت صحيفة «الرياض» السعودية: «الأخضر يخسر من كولومبيا في بداية الإعداد للمونديال».

وأوضحت: «خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الكولمبي 0-1 في أولى مبارياته الودية، ضمن مرحلة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر».

صحيفة futbolred: منتخب كولومبيا يحاول تحسين الصورة الذهنية السيئة

بينما كتبت صحيفة «futbolred» الكولومبية عن فوز المنتخب الكولومبي: «حاول منتخب كولومبيا تحسين الصورة الذهنية السيئة عنه، بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم، وبينما كان عنوان الشوط الأول السيطرة، كان النصف الثاني عبارة عن حيرة اللاعبين الكولومبين أمام مستوى مقبول من الأخضر السعودي».

صحيفة bolavip: حارس الفريق يتفوق على السعوديون

وقالت صحيفة «bolavip» الكولومبية: «الحارس تشونجا نجح في الحفاظ على مرمى كولومبيا في الشوط الثاني، عندما تفوق السعوديون بعد شوط أول غير جيد على الإطلاق».

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