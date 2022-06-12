عقود لاستيراد مليون و500 ألف طن من القمح

بغداد: شذى الجنابي

تبرم وزارة التجارة خلال الأسبوع الحالي عقوداً مع شركات أسترالية وأمريكية لاستيراد كميات تصل إلى مليون و500 ألف طن من الحنطة، في إطار خططها لسد النقص الحاصل بهذا المحصول بعد تقليص خطط زراعته نتيجة شح المياه.

ووصل حجم إنتاج العراق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي للعام 2021 إلى 4 ملايين و234 ألف طن، مسجلا تراجعا بنسبة 32 بالمئة عن إنتاج العام 2020 الذي بلغ 6 ملايين و238 ألف طن، وفق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة

التخطيط.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون: إن الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين وصلت منذ بدء موسم تسويق الحنطة في التاسع من نيسان الماضي وحتى الآن إلى مليون و700 ألف طن.

وأضاف أن التسويق لا يزال مستمرا في أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى، حيث تتراوح الكميات المتسلمة يوميا بين 5 ـ 7 آلاف طن في كل محافظة، متوقعا أن يصل إنتاج القمح في عموم البلاد خلال الموسم الحالي إلى مليون و900 ألف طن.

وتابع أن هذه الأرقام كانت بعيدة عن توقعات الوزارة بسبب تخفيض المساحات المزروعة نتيجة شح المياه، لكن تم استنفار كل الطاقات لإنجاح الموسم التسويقي، وكان هناك تعاون لافت من قبل الفلاحين والمزارعين من أجل تسليم كل ما لديهم من كميات الحنطة لمراكز التسويق.

وأوضح حنون أن الوزارة مستعدة بعد إقرار قانون الأمن الغذائي للتعاقد مع مناشئ رصينة لاستيراد الحنطة للأشهر الأربعة المقبلة من العام الحالي.

ولفت إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد التعاقد مع أستراليا وأمريكا لاستيراد كميات تصل إلى مليون و500 ألف طن من أجل الوصول إلى توفير ثلاثة ملايين و500 ألف طن من القمح، تكفي لتوزيع 8 وجبات ضمن البطاقة التموينية، بينما سيجري توزيع حصة الأشهر المتبقية من العام من الخزين الستراتيجي.

تحرير: علي موفق

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