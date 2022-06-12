قاضي تحقيق: جريمة المخدرات لها أبعاد دولية وجهات خارجية

اعتبر قاضي تحقيق قضايا المخدرات في جانب الرصافة من بغداد، الأحد، أن جريمة المخدرات لها أبعاد دولية وجهات خارجية داعمة لها، مؤكداً أنها تشبه الجريمة الإرهابية.

وقال وليد إبراهيم خلال حديثه لبرنامج “عشرين” الذي تبثه السومرية الفضائية، إن “جريمة المخدرات تشبه الى حد كبير الجريمة الإرهابية ولها إبعاد دولية ولا بد هناك جهات خارجية تدعمها”.

وأضاف أن “نسبة كبيرة من المتعاطين هم من الشباب وهم من يعمل بأعمال شاقة وبعضهم منتسبين بالأجهزة الأمنية”، كاشفاً عن أن “مديرية مكافحة المخدرات تحتاج لسجن خاص بها”.