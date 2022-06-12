مقتل رجل وأبنه وإصابة شخص بهجوم مسلح على مكتب للعقار في النجف

افاد مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم السبت، بمقتل واصابة 3 اشخاص بهجوم مسلح وسط المدينة.

وذكر المصدر ان “مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مكتب للعقار في قرية الغدير وسط مدينة النجف مركز المحافظة، وادى هجومهم لمقتل رجل وابنه على الفور، فيما أُصيب شخص ثالث كان بجوارهم”.

وبين المصدر، ان “التحقيقات الاولية تشير الى ان الحادث كان بسبب خلاف على ارض زراعية مع المهاجمين”.

وتابع، ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والمصاب للمشفى من أجل تلقي العلاج”.

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