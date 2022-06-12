منتخب السعودية يهزم فيتنام ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما «فيديو»

أكمل المنتخب السعودي تحت 23 سنة، عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها أوزباكستان، وذلك بعد الفوز على فيتنام، بهدفين دون رد، في آخر مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

نجح عماد الحربي في الدقيقة 41 من زمن المباراة في تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب السعودي تحت 23 سنة، وذلك بعد أن اخترق اللاعب من وسط الملعب ووضعها على يسار حارس المرمى الفيتنامي مسجلًا الهدف الأول للأخضر السعودي.

وأضاف فراس البريكان، الهدف الثاني للمنتخب السعودي بعد عرضية من متعب الحربي في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليضعها في المرمى.

مواجهات الدور نصف النهائي

وضرب المنتخب السعودي تحت 23 سنة، موعدًا مع نظيره الأسترالي في الدور نصف النهائي من اللقاء في لقاء يقام على ملعب باختاكور المركزي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك بتوقيت القاهرة، في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون طرفا المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي بين المنتخب الأوزبكي مع نظيره الياباني على ملعب الألفية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في نفس اليوم، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار المنتخب السعودي في البطولة

تصدر المنتخب السعودي مجموعته بالفوز بخماسية نظيفة على طاجيكستان بخماسية نظيفة، قبل أن يتعادل سلبيًا مع اليابان ثم يفوز على الإمارات بهدفين دون رد.

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