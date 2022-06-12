نائب رئيس البرلمان: ملف احتلال الموصل قائم ولم يغلق

قال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، أمس السبت: إنّ ملف سقوط مدينة الموصل قائم ولم يغلق.

وذكر بيان لمكتبه، أن”عبد الله استذكر مرور ثماني سنوات على سقوط محافظة نينوى والفاجعة الأليمة لجريمة سبايكر على يد عصابات داعش الإرهابية في شهر حزيران من العام 2014 وما حدث من مآس وجرائم مروعة بحق شعبنا في عديد من مناطق العراق، أسفرت عن استشهاد وإصابة وتغييب عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين من المدن”.

وأضاف، أنه”للأسف أكثر المتهمين ما زالوا طلقاء دون حساب أو قصاص، وسنعمل على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت عام2014 بعد أحداث الموصل، وهذا الملف ما زال قائماً ولم يغلق”. وجدد عبد الله، مطالبته بـ”تعويض عوائل الشهداء وذويهم وتقديم الخدمات الأساسية للمناطق المحررة وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم”.

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