أعضاء لجنة 6 يناير: الكشف عن أدلة كافية لاتهام ترامب

أعلنت اللجنة أن مدير حملة ترامب بيل ستيبين، ضمن الشهود المقرر أن يدلوا بشهاداتهم في جلسة استماع يوم الاثنين، والتي تركز على جهود ترامب لنشر أكاذيبه بشأن انتخابات مسروقة.

قال النائب آدم شيف، عضو لجنة التحقيق، الذي يقود أيضا لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: “أود أن أرى وزارة العدل تحقق في أي ادعاء له مصداقية للنشاط الإجرامي من قبل ترامب”.

أضاف: “هناك إجراءات مؤكدة، وأجزاء من هذه السلسلة المختلفة من الجهود لإلغاء الانتخابات التي لا أرى أدلة تحقق فيها وزارة العدل”.

عقدت اللجنة جلستها العلنية الأولى الأسبوع الماضي، حيث عرض الأعضاء قضيتهم ضد ترامب لإظهار كيف دفع ترامب بلا هوادة اتهاماته بشأن انتخابات مزورة، على الرغم من أن العديد من المستشارين أخبروه بخلاف ذلك، وكيف كثف خطة غير عادية لإلغاء فوز جو بايدن.

من المقرر الكشف عن أدلة إضافية في جلسات الاستماع هذا الأسبوع، التي ستظهر كيف أن ترامب وعدد من مستشاريه تورطوا في “جهد مكثف” لنشر معلومات مضللة وضغطوا على وزارة العدل لتبني وجه نظرهم، وحثوا نائب الرئيس آنذاك مايك بنس على رفض ناخبي الولاية وحظر شهادة التصويت في السادس من يناير 2021.

ظل ستيبين مستشار ترامب منذ فترة طويلة بعيدا عن الأضواء نسبيا مقارنة بالعديد من الآخرين ممن هم في فلك الرئيس السابق.

في السابق شغل منصب المدير السياسي للبيت الأبيض والمدير الميداني الوطني لحملة ترامب لعام 2016.

قبل أن ينحاز إلى ترامب، عمل ستيبين في نيوجيرزي مع الحاكم السابق كريس كريستي، وهو صديق قديم لترامب تحول إلى منتقد.