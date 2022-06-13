بسم الله الرحمن الرحيم

الاولولية (لمحاربة الفساد).. وكل ملف اخر (كالارهاب والموصل.. ثانوي).. (بسقوط الفساد يسقط الارهاب) والعكس غير صحيح..

كل من يريد جعل الارهاب اولولية بالعراق.. هو يريد ابعاد الانظار عن (الفساد والفاسدين والمليشيات الاجرامية الخيانية) بالعراق.. والواعين يدركون بسقوط منظمة الفساد يسقط الارهاب بالعراق بالكامل.. فكلنا راينا سقط صدام وتغول الفساد.. هزم تنظيم القاعدة وتفاقم الارهاب ايضا.. وهزمت داعش واستمر الفساد المرعب.. فماذا يعني ذلك.. فكلنا نعلم ان الفساد هو منبع الارهاب وسوء الخدمات وانهيار الطاقة من غاز و كهرباء وانهيار القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والصحية وغيرها..

فجعل الملف الاول والاخير اليوم.. هو لاجتثاث الفاسدين لهزيمة الفساد.. يعني نهوض العراق بكل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والصحية والتعليمية .. ونحذر من الذين (النايمين للظهاري).. الذين يقيمون خارج العراق هم وعوائلهم ولا يدركون الجوع والضياع وانهيار الخدمات نتيجة الفساد.. ويطالبون بجعل (الارهاب واعدام الارهابيين اولوية) نقول.. اولوياتكم مشبوهة وهدفها التغطية على الفاسدين من الاحزاب الاسلامية ومليشياتها القذرة الموالية لجار الرذيلة ايران..

ولوضع النقاط على الحروف..

لن تسقط منظومة الارهاب السنية.. الا بسقوط منظمة الفساد الشيعية..

فاحدهما مرتبطة بالاخرى وتشرعن على اساس وجود الاخر.. فعليه (تفعيل عقوبة الاعدام ضد الفاسدين) وجعل ملف الفساد بالعراق (ملف دولي) بالطلب بفتح محكمة دولية لمحاكة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ 2003.. ومطاردة الفاسدين المتورطين بملف الفساد بالعراق من كل اصقاع الارض.. واسترداد الاموال العراقية المنهوبة والمهربة.. لحساب مخصص لاعمار العراق بافضل الشركات العالمية.. عندها سنجد (الارهاب والمليشيات) تتهاوى.. وتطارد كالجريذية حتى يستأصلون من العراق.. لنجد العراق ينفتح للنهوض الصناعي والزراعي و الخدمي.. والعسكري االرسمي..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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