السيد الغانمي يناقش مع اللجنة المختصة متابعة العراقيين في الخارج ومشاكل العودة القسرية

ترأس وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، اليوم الأحد، اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة العراقيين في الخارج والمشكلة وفق الأمر الديواني ٣٩ لسنة ٢٠٢٠ والتي تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والنقل.

وقد ناقش المجتمعون العديد من المواضيع المهمة في مقدمتها العودة القسرية للعراقيين من الخارج التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية.

واكد السيد الوزير على ضرورة فتح حوار شامل مع هذه الدول لمنع العودة القسرية، مشدداً على العمل مع الجهات المختصة من بينها مجلس النواب العراقي والقنصليات وإجراء الاتصالات والمخاطبات من أجل توضيح المشكلات الخاصة بالعودة القسرية، فضلا عن تسجيل العراقيين الذين يقطنون خارج البلاد وفق استمارة معدة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين .

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