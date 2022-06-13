Posted on by

السيد الغانمي يناقش مع اللجنة المختصة متابعة العراقيين في الخارج ومشاكل العودة القسرية

الغانمي يؤكد على ضرورة فتح حوار شامل مع الدول لمنع العودة القسرية

 ترأس وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، اليوم الأحد، اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة العراقيين في الخارج والمشكلة وفق الأمر الديواني ٣٩ لسنة ٢٠٢٠ والتي تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والنقل.

 وقد ناقش المجتمعون العديد من المواضيع المهمة في مقدمتها العودة القسرية للعراقيين من الخارج التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية.

 واكد السيد الوزير على ضرورة فتح حوار شامل مع هذه الدول لمنع العودة القسرية، مشدداً على العمل مع الجهات المختصة من بينها مجلس النواب العراقي والقنصليات وإجراء الاتصالات والمخاطبات من أجل توضيح المشكلات الخاصة بالعودة القسرية، فضلا عن تسجيل العراقيين الذين يقطنون خارج البلاد وفق استمارة معدة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close