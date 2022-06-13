الصدر يوجه نوابه بالاستقالة.. وشبح الثلث المعطل يلاحق الإطار التنسيقي

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره الى حلفائه في تحالف “انقاذ وطن” وقال إنه “في حلٍ مني”.

ويأتي قرار الصدر بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية اجراها مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تناولت الوضع السياسي الراهن.

وقال الصدر، في بيان بخط يده وذيل بختمه وتوقيعه، “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لما قدموه مع هذه الفترة القصيرة، كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف انقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في حل مني”. كما قدم الصدر شكراً خاصاً لابن عمه “جعفر الصدر الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء”.

واضاف الصدر أن هذه الخطوة تعتبر “تضحية مني لاجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته واستقراره”.

وختم الصدر بيانه، قائلاً إن “الوطن والشعب اولاً.. اللهم اني ابرئ ذمتي امامك وامام شعبي”. إلى ذلك، لا يستطيع الإطار التنسيقي اخفاء فرحته بالحصول على مقاعد الصدريين لكنهم يخشون من مفارقة غريبة، هي ان يسقطوا في حفرة حفروها لخصومهم عرفت فيما بعد بـ”الثلث المعطل”.

ويعتبر “الاطاريون” استقالة النواب الصدريين من مجلس النواب، بمثابة طوق نجاة حيث سيرتفع رصيدهم قرابة الـ 120 مقعدا، لكنهم بالمقابل يواجهون مشكلة في ان “حلفاء الصدر” اغلقوا ابوابهم بوجه “التنسيقي”. بالمقابل بدأ زعيم التيار بتوجيه الضربات ضد خصومه، مع اعادة الحديث عن “عزل الفصائل” مع الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي، بالتزامن مع اتهامات واضحة من كردستان ضد أحد الفصائل بالتورط في قصف طال اربيل قبل ايام. حين وصل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر الى اربيل اول أمس، كان يفترض في نفس اليوم ان تكون زيارة مخصصة لزعيم منظمة بدر هادي العامري، لكن طلب الاخير قد رفض واستبدل بوفود التحالف الثلاثي. الرفض جاء مع موقف زعيم التيار الصدري، الذي دعا نوابه الى الاستعداد لتقديم الاستقالة الى البرلمان. ووسط تكتم شديد على ما جرى في لقاء السيادة مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل، فانه لا يخرج عن مباحثات لإقناع “الصدر” بالعدول عن موقفه.

وهذه التسريبات قد افادت لـ(المدى) بان “اربيل رفضت استقبال وفد الإطار التنسيقي مع الموقف الجديد لزعيم التيار”، بالمقابل فان “الاطاريين” يزعمون ان التأجيل جاء بطلب من كردستان وليس “رفضا”.

وفي بيان رسمي قال المكتب الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي السبت الماضي، إن “الرئيس مسعود بارزاني، استقبل في مقره بمصيف صلاح الدين، وفدا رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خمیس الخنجر”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية”.

وقبل الزيارة المفترضة للعامري الى كردستان، كانت السلطات في اربيل قد اتهمت لأول مرة فصيلا مسلحا مشاركا بالحشد الشعبي في هجوم يرجح بانه نفذ عن طريق “مسيرة مفخخة” في عاصمة الإقليم اسفر عن اصابة مدنيين.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان أصدره يوم الخميس الماضي، إن “المسيّرة التي استخدمت في الهجوم، أطلقت من ناحية بردي (آلتون كوبري) باتجاه أربيل من جانب ميليشيا حزب الله”. وعن الشائعات التي بثتها أطراف تتحدث عن استهداف سيارة تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، أشار المجلس في بيانه إلى أن “الذين يبثون تلك الشائعات إنما يحاولون التغطية على فشلهم وضعفهم، وإلا فليحافظوا على الأمن في قلب العاصمة وفي مدنهم”.

وتعتبر هذه الادانة الفريدة لاحد الفصائل والذي هو ضمن تشكيلات الإطار التنسيقي، كافية لإفشال اية زيارة من الاخير الى اربيل، لكن مصادر داخل “التنسيقي” اكدت لـ(المدى) بانها “تورطت بالحادث”. المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها قالت ان “الهجوم نفذته إيران.. وهناك معلومات غير دقيقة قد ربطت بين الهجوم والكتائب”. وكانت “كتائب حزب الله” قد نفت الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف اربيل واصاب 3 مدنيين وتسبب باضرار بعجلات مدنية، وهددت في المقابل بالرد على عاصمة الاقليم. وقال المتحدث باسم الكتائب أبو علي العسكري، في بيان له: “إن اتهامنا من قبل عصابة مسعود بقصف مقر للموساد في أربيل بالطائرات المسيرة وإن كانت التهمة مشرفة إلا أنه لا علم لنا بها، وعليهم أن يتأدبوا أو سنعمل مضطرين على تأديبهم”.

من جهته أدان زعيم التيار الصدري “الافعال المسيئة” لبعض المنتمين الى الحشد الشعبي، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب من البرلمان، مما صعب مهمة “التنسيقي” باقناع باقي الشركاء في المضي بحكومة جديدة.

وقال الصدر في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد: “وحباً بهم (في اشارة الى الحشد) فإني أشجب كل الأفعال المسيئة التي تصدر من بعض المنتمين لهم وباسمهم وعنوانهم وجهادهم”.

واضاف زعيم التيار :”ومن هنا صار لزاماً على الجميع تنظيم الحــشد وقياداته والالتزام بالمركزية وفصلهم عن ما يسمى بالفـصــائل وتصفيته من المسيئين”.

وتابع في البيان: “كما ولا ينبغي زجّ عنوان الحــشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك فلا ينبغي لهم ذلك”. وكانت (المدى) قد كشفت الاسبوع الماضي، عن رد “الصدر” على رسالة بعثها الاطار التنسيقي الى الاول لبيان رأيه الاخير بتشكل حكومة موسعة.

وبحسب اوساط الصدريين في النجف فان زعيم التيار “طلب خلال الرد من الاطار التنسيقي، بحل الفصائل المسلحة من خلال لجنة مشتركة بين الحشد ووزارة الدفاع في غضون 6 اشهر”.

مأزق “الثلث المعطل”

المصادر اشارت الى انه “مع استقالة الصدريين، فان احتمال تحول شركاء التيار وبعض المستقلين الى الثلث المعطل وراد جدا.. وهنا لن يستطيع التنسيقي ان يشكل حكومة”.

والتزم “التنسيقي” بعدم اصدار رأي رسمي بقرار “الصدر” لحين اتضاح الصورة، حيث يعتقد “الاطاريون” بان زعيم التيار قد يتراجع طبقا لمواقف سابقة لـ”الصدر”. لكن الواقع اثبت عكس ذلك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط