العراق في مقدمة الدول الأرخص بأسعار البنزين على مستوى العالم

احتل العراق المرتبة الـ12 من بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود “البنزين” حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في تقرير لشهر حزيران لعام 2022 ان ترتيب العراق جاء من بين 170 دولة مدرجة بالجدول حيث بلغ سعر البنزين فيها 514 سنتا للتر الواحد في حين جاء بالمرتبة الخامسة عربياً بعد كل من ليبيا وسوريا والجزائر والكويت.

واشار التقرير الى ان “فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا بارخص دول العالم للبنزين وبسعر بلغ 22 سنتا للتر الواحد تليها ليبيا وسعر 31 سنتا ومن ثم جاءت ثالثا ايران بسعر 53 سنتا”.

وبين ان “أغلى دول العالم لأسعار البنزين كانت من نصيب هونغ كونغ وبسعر بلغ 2.962 دولار للتر الواحد تسبقها النرويج بسعر 2.858 دولار وتسبقها الدنمارك بسعر 2.726 دولار”.

وأوضح التقرير أن “السعر المتوسط للبنزين عالميا لشهر آب بلغ إلى 1.43 دولار للتر”، مبينا ان “اسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير”.

ولفت التقرير الى ان” فارق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري الدول في العالم كافة النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين”.

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