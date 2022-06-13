العراق يطرح نفسه كوسيط إقليمي من أجل استقرار داخلي

ترجمة: حامد احمد

ذكر محللون لموقع ذي ناشنال الاخباري، ان العراق يتبنى دور الوسيط الاقليمي من اجل تحقيق استقرار لشؤونه الداخلية المتأثرة بأحداث ونفوذ بلدان اقليمية ودولية لاسيما ايران والولايات المتحدة.

واشار التقرير الى انه في محاولة منه للتخفيف من هذه التوترات، استضافت بغداد في السادس من الشهر الحالي اجتماعا ثلاثيا جمعها مع مصر والاردن لمناقشة تحديات الحرب الدائرة في أوكرانيا.

من جانب آخر، استضافت العاصمة العراقية ايضا مهرجان الفيلم السوري من اجل تحسين علاقات ثقافية مع جارتها سوريا.

لهيب هيجل، كبيرة محللي شؤون العراق في مجموعة الازمات الدولية، قالت، ان بغداد تجد نفسها وسط تنافس قوى اقليمية. ومضت بقولها “استقرارها (بغداد) الداخلي يعتمد على علاقات افضل ما بين البلدان المجاورة لها”.

ومنذ العام الماضي وتحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانت البلاد تدفع نحو تحسين العلاقات ما بين ايران والعربية السعودية.

وقالت المحللة هيجل “بتسهيل هذه اللقاءات، فان بغداد تقوم بتعزيز آلية بناء ثقة ما بين البلدين الرئيسين الخصمين في المنطقة، الذي يؤمل منه ان يؤدي بالنهاية الى امكانية تخفيف هاجس التهديد المشترك لديهما”.

ريناد منصور، مدير مركز مبادرة العراق في معهد جاثام هاوس للدراسات في لندن، يقول انه منذ ان تولى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في أيار عام 2020، والعراق كان يحاول تحقيق الانتقال من كونه ساحة تصفية حسابات لأطراف وبلدان اقليمية ودولية الى وسيط فيما بينهم.

واضاف منصور قائلا “انه يحاول الانتقال من كونه مجرد رسول بين الاطراف الى وسيط فعلي كونه يتمتع بارتباطات مع جهات مختلفة”.

ويشير التقرير الى ان الكاظمي كان يستخدم علاقاته كمدير سابق لجهاز المخابرات في دفع هذه المبادرة الى الامام.

تقول المحللة هيجل “كل من إيران والعربية السعودية يرون في الكاظمي كشخص وسيط ذو ثقة. رؤساء الوزراء السابقين الذين حاولوا القيام بنفس المبادرات لم يصلوا الى المرحلة التي وصل اليها”.

وكان غزو النظام السابق للكويت قد تسبب بجعل العراق بلدا معزولا عن المنطقة والعالم على مدى اكثر من عقد مع قطع البلدان العلاقات مع حكومة ذلك النظام.

وفي العام 2003 وبعد الغزو الاميركي للعراق الذي اطاح بنظام صدام، كانت عدة دول عربية ممتنعة ان تتواصل او ان تعيد علاقاتها مع العراق. كانوا يرون في الحكومات العراقية المتعاقبة شريكا قويا لإيران.

منذ عدة سنوات، بدأت المنطقة بالتواصل مع بغداد وذلك عقب تشجيع من واشنطن التي كانت تعتبر ذلك كمحاولة لمواجهة وردع النفوذ الايراني.

استضافت بغداد في آب من العام الماضي مؤتمرا حضر فيه مسؤولون من دولة الامارات والعربية السعودية ومصر وفرنسا والاردن والكويت وقطر، وكذلك مسؤولين من ايران وتركيا والاتحاد الاوروبي ناقشوا فيه سبل التعاون الاقتصادي والسياسي والامني ما بين العراق والبلدان المجاورة.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حضر القمة ايضا والتي اعتبرت على أنها قمة ناجحة.

الرئيس العراقي برهم صالح، ذكر العام الماضي ان العراق اصبح “نقطة تقارب” بعد النجاح الذي حققته قمة بغداد.

وقال صالح ان المنطقة كانت بحاجة “لنظام سياسي وامني واقتصادي جديد من اجل مواجهة تحديات الارهاب والتطرف والازمة الاقتصادية”.

ويقول المحلل منصور، ان القمة التي عقدتها بغداد العام الماضي كانت بمثابة محاولة لان تكون نوعا من ابواب النجاح بالنسبة للكاظمي الذي وجد تحديا في جلب وتحقيق اصلاحات للبلد.

ويضيف بقوله “يتضح من ذلك كثيرا لماذا كانت هناك تأكيدات العام الماضي على هذه القمة من اجل خلق دور للعراق. مع ذلك فان نجاح هذه المباحثات يعتمد على الحصيلة المرجوة منها في المنطقة. جميع الاطراف كانت سعيدة في ان تجري مباحثات، ولكن يجب ان يكون هناك عند مرحلة معينة نوع من التفاوض والمباحثات ذات محتوى ومعنى، وهذا يكون مقياسا على مدى تمكن هذه المفاوضات من ان تكون ناجحة”.

عن ذي ناشنال

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