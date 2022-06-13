بعد الإساءة الى أم كلثوم… “الرمز” في زمن التراند!

أثيرت في الأيام الماضية قضية لم تُحسم بعد؛ ففي ندوة في اتحاد الكتاب المصري وصف الشاعر ناصر دويدار أم كلثوم بأنها تزوجت “11 مرة” و”صاحبت 11 مرة”. في جملة “استطرادية” منه لا تنفي عظمتها.

ولكن ما علاقة تلك الجملة “الشخصية جدًا” بمنجزها الغنائي؟ وما الذي يضيفه هذا الاستطراد الآتي من نميمة المقاهي في ندوة عن تأثير الأغنية على “وجدان أمة”؟

للمسألة أربعة تأويلات: رغبة المتكلم بأن يبدو مطلعًا على أسرار، نزع هالة القداسة حول الرموز وتأكيد بشريتها. ولأنّ “السوشيال ميديا” شجعت الناس، على مجاراة “الترند” والجرأة على الآخرين، تأثر الشاعر بذلك واعتمده في ندوة يفترض فيها الحد الأدنى من الرصانة.

التأويل الرابع: هوس الشهرة، فمن كان سيعرف اسم الشاعر لولا جرأته على “الست”؟ ليس في الأمر انتقاص من تجربته لكن المؤكد أن من عرفوا اسمه كانوا يسمعون عنه للمرة الأولى.

هذا الأمر ليس بجديد، بل يتكرر كثيرًا، ففي شبابه هاجم طه حسين بضراوة الكاتب الأشهر مصطفى لطفي المنفلوطي، وعندما سئل عن هجومه قال: “كنا نريد جبلًا نصعد عليه”.

فكثيرًا ما يبحث المغمورون والشباب عن عثرات الكبار المكرسين (الجبال) للصعود فوق أكتافهم، ونقل ما حققوه من شهرة عبر السنين، إلى أنفسهم بالضربة القاضية.