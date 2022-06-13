خطة ستراتيجية لتطوير التعليم العالي

بغداد: عمر عبد اللطيف

تعتزم لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، إعداد ستراتيجية لتطوير التعليم العالي في العراق.

وقال عضو اللجنة، الدكتور فراس المسلماوي، : إن “اللجنة عقدت عدة اجتماعات بشأن وضع ستراتيجية لتطوير التعليم العالي الحكومي والأهلي على حد سواء بالتعاون مع الوزارة”، مشيراً إلى أن اللجنة تحاول من خلال هذه الستراتيجية إعادة النظر في جميع القوانين التي سُنّت والعمل على اقتراح قوانين جديدة من شأنها تطوير التعليم العالي في العراق، والعمل على الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات الذي يفسح المجال للتنافس بينها لتقديم الأفضل للطلبة” .

وأضاف، أن “اللجنة بصدد إعادة النظر ببعض فقرات قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وتعديل ما يستلزم من أجل تطوير التعليم العالي في العراق” .

وبيّن أن “أولى خطوات اللجنة بخصوص الجامعات الأهلية هي الاجتماع مع وزير التعليم والكادر المتقدم في الوزارة للاستماع إلى الخطة المعدة لذلك وتطبيقها ومراقبة نسب الإنجاز المتحققة، فضلاً عن الاطلاع على استحداثات الجامعات الحكومية باعتبار أن هناك تزايدا في عدد الطلبة مما يستلزم زيادة في البنايات الحكومية وإنشاء أقسام علمية تستوعب تلك الأعداد وتواكب التطور التكنولوجي في العالم” .

وأوضح المسلماوي أن “اللجنة أعدت مجموعة من الزيارات الميدانية للجامعات الحكومية والأهلية معاً، مع الاستماع إلى رئاسات تلك الجامعات وعمداء الكليات والأساتذة والموظفين والطلبة، لتكون الصورة واضحة ومتكاملة من جميع أطراف العملية التعليمية في الجامعات، والاطلاع بشكل عام على تطبيق قانون الجامعات الأهلية على أرض الواقع والرصانة العلمية لها لحلحلة جميع المشكلات التي يمكن أن تُحل بالتواصل بشكل مباشر مع أطراف العملية التعليمية” .

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