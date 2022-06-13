رئيس الجمهورية: إنصاف ضحايا فاجعة سبايكر أقل واجب

عدّ رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأحد، أن إنصاف ضحايا سبايكر أقل واجب تجاههم، مشيراً إلى أهمية التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها.

وقال صالح، في تغريدة على “تويتر”، “إننا نستذكر فاجعة سبايكر، الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش الإرهابي بحق شبابنا، والجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية”، مضيفاً أن “إنصاف الضحايا أقل الواجب، وكان لرئاسة الجمهورية شرف تقديم قانون يضمن حقوقهم”.

وأشار إلى أن “التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها لمنع تكرار المآسي أعظم تقدير للشهداء”.

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