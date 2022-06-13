صحة الكرخ / تقيم احتفالية تخرج الدفعة الثالثة لطلبة معهد الصحة العالي في الكاظمية

احمد عبد الصاحب كريم

بحضور مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور سعد كامل اللامي و مدير قسم الأمور الفنية و عميد المعهد و الهيئة التدريسية و تحت شعار (بالعلم تبنى الاوطان) احتفل معهد الصحة العالي في الكاظمية بتخرج الدفعة الثالثة من خريجي المعهد للعام الدراسي 2021 – 2022

و القى اللامي كلمته خلال الاحتفالية و التي استعرض فيها أهمية دور الملاكات التمريضية كونهم الجزء الأهم في تكامل مفاصل النظام الصحي ففي الوقت الذي نثني و نبارك لعمادة المعهد و الهيئة التدريسية و العاملين فيه و جميع الطلاب و اهاليهم بهذا الاحتفال فعلى الطالب المتخرج ان يعي مسؤوليته باتجاه بلده و المجتمع و اتجاه زملائه في المهنة ، مضيفا “فلتكن شهادة تخرجكم منطلقا نحو المزيد من العطاء لأهلكم و أبناء بلدكم و انتم تلامسون المرضى لتكون اكفكم جناح رحمة و شفاء و مزيدا من العطاء”

بدورها بينت عميد معهد الصحة العالي في الكاظمية الدكتورة (سندس) ان المتخرجين لهذا العام بلغ عددهم (173) طالب و طالبة موزعين على أربعة أقسام ( التخدير (48) طالب ، التمريض (106) طالب ، القبالة (20) طالب) ، مؤكدة ان الدائرة تسعى جاهدة بالتنسيق مع وزارة الصحة و التعليم العالي لتوسيع خطة القبول و فتح أقسام جديدة أخرى

يذكر ان المتخرجين هم من خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الاحيائي و المقبولين ضمن القبول الإلكتروني المركزي و كذلك الملاكات التمريضية العاملين في المؤسسات الصحية خريجي مرحلة اعداديات التمريض التي ترغب بتكملة الدراسة ضمن قناة التجسير لنيل شهادة الدبلوم .

اعلام صحة الكرخ

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