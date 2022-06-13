سعد تركي

بعد بضعة أشهر في عالم الوظيفة الذي انتسبتُ إليه بصدفة غريبة، رأيتُ أشياء لم تخطر لي على بال أبداً. لم أعرف سابقاً أن أغلب الموظفين والعاملين في هذه الدائرة أقارب وأنسباء.. لم أكن أعرف أن الدائرة التي تعاقب على إدارتها مسؤولون عديدون كان كلّ واحد منهم يوظف أقاربه وأبناء عشيرته، ودليلهم المثل الشائع “لا خير في شجرة لا تفيئ على أهلها” .

شعرتُ بغربتي في الدائرة إذ لم يتقبلني زملاء العمل، ودائماً ما يتم نقلي من قسم إلى آخر. زوج الست بتول أزعجه وجود شاب مثلي معها في نفس القسم، وابن عم الست زينب يخشى قرب أعزب من خطيبته، وأم جمال مسؤولة الحسابات لا تثق إلا بأبنائها وبناتها، وأبو تيسير يخاف على أخلاق أولاد أخيه وأخته من رجل يكبرهم سناً.

تالياً، فوجئت أن الزميل ناظم خريج قسم الجغرافية هو موظف في الإدارة، وسليم خريج معهد الإدارة مسؤول قسم الصيانة، ونهلة الموظفة في القسم الهندسي خريجة كلية التربية الرياضية. الحقيقة ذُهلت أن غالبية الموظفين والعاملين في أقسام الدائرة المختلفة لا يمارسون اختصاصاتهم باستثناء موظف الخدمة الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو مثلي لا أقارب له.

اضطررت، إذ لم أجد عملاً أقضي به ساعات الدوام الطويلة، أن ألجأ إلى موظف الخدمة أبو باسم فصار صديقي الوحيد بالدائرة، فأنتظر انتهاءه من عمله لنجلس في غرفته الصغيرة الخالية إلا من طاولة متهالكة وكرسيين، مستمتعاً بأحاديثه وسوالفه الشيقة، وملتذاً بالشاي والسجائر.

قال أبو باسم: يا أستاذ شهدت في الدائرة مشاكل وطلايب عشائرية عديدة بين الموظفين، والحمد لله لحد الآن انتهت إلى التصالح. وبعد أن نفث نفساً عميقاً من سيجارة “كِنْتْ” أزرق قدمتها له أضاف: تخيل يا أستاذ لو أن واحدة من الطلايب تطورت ووصلت إلى عراك بالأيدي، فقد نرى أن قسم الحسابات مثلاً “يدگ” شعبة التخطيط، أو نأتي في يوم ما لنرى أن أحد الأقسام أو الشعب مطلوب عشائرياً!.. تساءل بعدها بجدية: هل يمكن في هذه الحالة يا أستاذ أن نتوسط بين الطرفين ونأخذ لأحدهما العطوة؟!

الصباح

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