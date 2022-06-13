غداً.. انطلاق أولى قوافل الحج جواً

بغداد: شذى الجنابي

تنطلق يوم غد الثلاثاء أولى رحلات تفويج الحجاج جوا إلى الديار المقدسة، بينما يتم تسيير القوافل البرية السبت المقبل، وذلك بعد تهيئة خمسة مطارات وطريق بري لتفويجهم.

وتبلغ حصة العراق بموسم الحج لهذا العام 15 ألفا و252 حاجا من جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، وحصة مؤسستي السجناء والشهداء.

وقال رئيس هيئة الحج الشيخ سامي المسعودي : إن أول قافلة للحج تنطلق غدا الثلاثاء باتجاه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وأوضح أن تفويج الحجاج سيجري عبر خمسة مطارات هي بغداد والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية بواقع 3 ـ 5 رحلات يوميا ولمدة أسبوع.

وأشار إلى أن أولى الرحلات البرية عن طريق منفذ عرعر إلى الديار المقدسة تنطلق السبت المقبل، ويستمر التفويج لمدة ستة أيام برا.

وبين المسعودي أن الهيئة أولت اهتماما كبيرا للنقل البري بسبب انخفاض كلفه وتميزه بحرية أكبر في نقل الحقائب من دون التقيد بالأوزان، فضلا عن حرية اختيار موعد عودة الحاج إلى العراق، مما يعطي الفرصة لهم بزيارة المسجد النبوي الشريف مرتين خلال الحج، إلى جانب سهولة التنقل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتابع المسعودي أن القوات الأمنية سترافق قوافل الحجاج من بغداد والمحافظات من أجل ضمان انسيابية وصولهم.

وأشار إلى تجهيز 353 حافلة سياحية حديثة ومكيفة لتفويجهم، مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والفنية لخدمتهم، فضلا عن وضع لافتات دلالية وإرشادية على حافلات النقل البري، وتهيئة منفذ عرعر لاستقبالهم وختم جوازاتهم وتوفير دور الاستراحة لضمان سهولة دخولهم إلى الأراضي السعودية.

تحرير: علي موفق

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