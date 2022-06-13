مباحثات عراقية مصرية لتطوير التعاون العسكري

القاهرة: إسراء خليفة

ضمن برنامج زيارته إلى القاهرة لإجراء مباحثات عسكرية، يلتقي وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاثنين، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي. اللقاء سيتناول بحث التعاون في مجال الأسلحة، إضافة إلى زيارة المصانع المصرية مع عدد من كبار الضباط المختصين من الجانبين العراقي والمصري. وكان وزير الدفاع جمعة عناد وصل إلى القاهرة أمس الأول السبت في زيارة رسمية التقى خلالها أمس الأحد نظيره المصري الفريق أول محمد زكي. وتناول اللقاء أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

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