130 محاميا يحتجون ضد التضييق على حرية التعبير في العراق

أصدرت شبكة تضم عشرات المحامين العراقيين، مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر، متهمين أعلى سلطة قضائية في البلاد بـ”مخالفات قانونية” تتعلق بمذكرات إلقاء قبض على إعلاميين ومواطنين عراقيين.

وفي ما يلي نص البيان:

تصاعدت في الآونة الاخيرة محاولات مؤسسات عراقية مختلفة، بينها القضاء، إصدار اوامر اعتقال ومنع وفصل بحق اعلاميين ومواطنين عراقيين، خصوصاً ما تسرب في الآونة الأخيرة من معلومات، لم تتأكد صحتها بعد، بشأن عزم جهات قضائية اصدار المزيد من أوامر الاعتقال والاستدعاء.

ان هذه الاوامر تصادر حرية التعبير التي اشار اليها الدستور العراقي في مواضع عديدة على نحو صريح وضمني، ومنها المادة ٣٨، ونرى ان اصدار الاوامر كان بحجج استندت معظمها على قوانين قمعية موروثة من زمن النظام الدكتاتوري السابق، فضلا عن كونها تخالف التزامات العراق الدولية ومصادقته على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص صراحة على حرية التعبير كحق اصيل غير قابل للمصادرة، واورد معايير لتنظيم وتقييد هذا الحق.

إننا في شبكة المحامين المتطوعين لحرية التعبير في العراق، نعارض هذه التجاوزات المستمرة، ضد حرية التعبير، وانتهاكات حرية الصحافة، ونبدي قلقنا من تواصل هذه التجاوزات وتصاعدها المحتمل، وبناء على ذلك، نعلن:

1. احتجاجنا على محاولات سلب العراقيين حقهم الاصيل بحرية التعبير، التي كفلها الدستور العراقي والعهود والمواثيق الدولية. 2. ادانتنا القوية لاي انتهاك لمبدأ سيادة القانون، ورفضنا التعامل مع قضايا الاختلاف في الرأي خارج الأطر والطرق القانونية التي تنسجم مع روح الدستور العراقي.

3. توثيقنا لانتهاك المعايير الدولية لحرية الصحافة وحرية التعبير التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها العراق.

4. اعتراضنا على لجوء مجلس القضاء الأعلى الى طرق غير قانونية في التعامل مع قضايا الصحافة وحرية التعبير، في حين كان المنتظر منه ان يتبع الطرق القانونية المعروفة في التعاطي مع هذه القضايا. وقد اشرت شبكتنا الخروقات التالية التي وردت في بيانات مجلس القضاء الاعلى والمؤسسات الاخرى:

أ- كيل التهم الجزافية غير المثبتة بالطرق القانونية لمقدم برنامج المحايد، قبل ان تفصل محكمة متخصصة بذلك.

ب- توجيه مجلس القضاء خلال بيانه تهماً جزافية لشخصيات ومؤسسات، دون تحديدها، بالعمل لصالح اجندات خارجية والمساس بسيادة دولة العراق ومؤسساته، دون اجراء تحقيق اصولي وشفاف، وقد خرق المجلس ببيانه هذا مبدأ عدم جواز نشر اي تفاصيل عن اي دعوى قضائية ما لم يصدر فيها حكم اكتسب الدرجة القطعية، ومبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ج- اصدار شبكة الاعلام العراقي قراراً بوقف برنامج المحايد خارج السياق القانوني وقبل صدور اي حكم قضائي يدين البرنامج والعاملين فيه، خصوصاً أن هيئة الاعلام والاتصالات حددت شروطاً واضحة في تعامل الصحفيين مع الضيوف في حالة النقل المباشر، ولم يخل الصحفيون العاملون في برنامج المحايد بهذه الشروط.

وبناء على كل ما تقدم تطلق شبكة المحامين المتطوعين لحرية التعبير حملتها، بالتعاون مع مؤسسات صديقة متخصصة ومحامين وحقوقيين متطوعين، بهدف مراقبة جميع الاجراءات والخطوات التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة، بضمنها القضاء، في القضايا المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة من اجل تقييمها قانونيا والوقوف ضد امكانية استخدامها لقمع الحريات الدستورية، ومكاشفة الرأي العام بخصوص اي خروقات محتملة بهذا الصدد.

كما يؤكد محامو الشبكة استعدادهم للوقوف الى جانب الذين شملتهم هذه الاوامر التعسفية من خلال تولي مسؤولية الدفاع عن الذين ما تزال قضاياهم معلقة.

وندعو المؤسسات والمنظمات والجمعيات المتخصصة بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، والمحامين والحقوقيين المؤمنين بحرية التعبير وحرية الصحافة، الى الانضمام لحملتنا، لنكون بذلك الطرف الذي يراقب قانونية التصرفات والاجراءات المتخذة في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق، وضمان عدم خروجها عن الدستور العراقي والمعايير العالمية لحرية التعبير كما اقرتها المواثيق والعهود الدولية.

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