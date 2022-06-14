استقالة الكتلة الصدريَّة تطرح سيناريوهات متعددة

بغداد: هدى العزاوي

فتحت استقالة الكتلة الصدريَّة من البرلمان باباً واسعاً للتكهنات بشأن مصير ومسار العمليَّة السياسيَّة وأزمة الانسداد الحاصل فيها، فبينما طرح مراقبون للشأن السياسي سيناريوهات متعددة لما بعد الاستقالة من بينها حلّ البرلمان أو إتمام التوافقات لتشكيل الحكومة المقبلة، توقعت آراء أخرى أن لا تصمد طويلاً أيّ حكومة مرتقبة بدون وجود التيار الصدري في العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم حركة “امتداد”، منار العبيدي، في حديث: إنَّ “ما حدث من استقالات، غيَّر المعادلة السياسية بالكامل مما أدى إلى تغيير الخارطة السياسية داخل مجلس النواب وصعود حركات جديدة ومستقلين وارتفاع عدد من الحركات السياسية، ومن الممكن خلق واقع جديد في العملية السياسية القادمة وإنهاء حالة الانسداد السياسي”.

وأضاف، “لكنَّ السؤال الأهم (كم ستصمد الحكومة المُشكّلة أو العملية السياسية التي تخلو من التيار الصدري؟!)، ونحن نعلم أنَّ التيار له ثقله في الشارع العراقي وأي استبعاد له سيؤثر بشكل كبير في العملية السياسية وفي شرعيتها، وما مدى قدرة الكتل السياسية جميعها على تشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق مطالب الشعب وتنفيذ الأمور ومواجهة التحديات الموجودة حالياً”.

من جهته، أشار الخبير في الشأن السياسي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث إلى أنَّ “العملية السياسية بعد تقديم النواب الصدريين طلب الاستقالة، وصلت إلى حالة الانسداد الفعلي، وأنَّ هذه المناورة لغرض الانتقال الجماهيري والاحتكام للشارع”، بحسب تعبيره.

وأوضح أنَّ “هذه الاستقالات لن تغيّر آلية انتخاب رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن أن يمرَّ إلا بأغلبية الثلثين، وأنَّ الاستقالات يحكمها قانون 49 للعام 2007، واختيار تقديم الاستقالة في فترة العطلة التشريعية، وما سُرِّب من توقيع رئيس مجلس النواب على موافقة الاستقالة ليس كافياً، إذ لا يوجد شيء اسمه استقالة بتوقيع رئيس مجلس النواب بل بتصويت الأغلبية المطلقة، ولربما تكون هذه فترة تفاوضات”.

وأكد أنَّ “الإطار لا يمتلك الكثير من الأوراق، إلا أننا سنشهد خلال هذا الشهر الكثير من المفاوضات وسيُعطي الإطار المزيد من التنازلات، كما لا نتوقع أن يحلّ نواب من الإطار أو المستقلين محل نواب الصدر مع قابليته للمواجهة التي يفتقدها الإطار مقارنة به”، متوقعاً عدول الكتلة الصدرية عن قرارها.

أما الخبير في الشأن السياسي، الدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل، فبيَّن في حديث لـ”الصباح” أنَّ “الدستور العراقي ينصّ على آلية حل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفق خيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أنَّ “خطوة التيار الصدري بتقديم الاستقالة الجماعية لغرض وضع قوى الإطار التنسيقي بمواجهة المسؤوليات الكبرى أمام الشعب العراقي بعد ممارسة إفشال الآليات الديمقراطية وتعليق الدستور عبر المقاطعة وعبر ما طالب به (الثلث المعطل) وهذا ما وضع العملية السياسية ومجلس النواب والدستور أمام تحديات كبيرة تمثلت بتعطيل كامل لجميع قدراته وقدرات الحكومة لثمانية أشهر”.

وطرح فيصل عدة أسئلة؛ أبرزها أنه هل سيستقيل الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة؟، وعبر هذه الاستقالة يتم الإعلان عن حلّ مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى؟ والعديد من الأسئلة التي ستكون بانتظار ما سيفرز من قرارات سياسية أخرى في مجلس النواب”.

• تحرير: محمد الأنصاري

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