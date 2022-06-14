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الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن الإحالة على التقاعد

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن الإحالة على التقاعد

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن السن القانونية للاحالة على التقاعد.
وقالت الامانة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، تحدثت عن (إعمام صادر إلى مؤسسات الدولة كافة بشأن السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، وما يترتب على ذلك من جوانب مالية)”.

واضافت انه “إذ تنفي الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء صدور مثل هكذا مذكرة، فإنها تُهيب بالمنصات الإعلامية المختلفة الالتزام بحس المسؤولية، وتوخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها من مصادرها الموثوقة؛ تجنبا لإرباك الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة”.

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