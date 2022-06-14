الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 3 “إرهابيين” في نينوى

من عناصر تنظيم داعش كانوا مطلوبين من القضاء العراقي

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين (13 حزيران 2022)، الإطاحة بـثلاثة من عناصر تنظيم داعش كانوا مطلوبين من القضاء العراقي، في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات عبر بيان، إنه “بعمليات نوعية منفصلة وبجهد استخباري مميز ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة لتحركاتهم من قبل شعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية وبمشاركة قوة من الفرقة اعلاه التابعة لقيادة القوات البرية، تمت الإطاحة بثلاثة إرهابيين احدهم المكنى (ابو يحيى) في سيطرة الشهيد أيمن (العوينات) سابقاً أثناء محاولته دخول ربيعة قادما من الموصل بعد نصب كمين محكم له في السيطرة المذكورة، وهو أحد العناصر الإدارية البارزة لما كان يسمى (ديوان الجند)”.

كما أُلقي القبض على اثنين من عناصر التنظيم في قرية العملة الشمالية التابعة لناحية زمار غربي نينوى، أحدهما يكنى (أبو الحمزة) والآخر (الجراح)، حيث عمل الأول ضمن عناصر ما تسمى (كتيبة البراء بن مالك) في حين انتمى الثاني لما تسمى (فرقة خالد بن الوليد)، وفق البيان.

وبحسب البيان فإن “الإرهابيون الثلاثة من العناصر المطلوبة للقضاء بموجب مذكرات قبض استناداً لأحكام المادة ٤ إرهاب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط