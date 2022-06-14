Posted on by

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 3 “إرهابيين” في نينوى

من عناصر تنظيم داعش كانوا مطلوبين من القضاء العراقي

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين (13 حزيران 2022)، الإطاحة بـثلاثة من عناصر تنظيم داعش كانوا مطلوبين من القضاء العراقي، في محافظة نينوى. 

وقالت الاستخبارات عبر بيان، إنه “بعمليات نوعية منفصلة وبجهد استخباري مميز ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة لتحركاتهم من قبل شعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية وبمشاركة قوة من الفرقة اعلاه التابعة لقيادة القوات البرية، تمت الإطاحة بثلاثة إرهابيين احدهم المكنى (ابو يحيى) في سيطرة الشهيد أيمن (العوينات) سابقاً أثناء محاولته دخول ربيعة قادما من الموصل بعد نصب كمين محكم له في السيطرة المذكورة، وهو أحد العناصر الإدارية البارزة لما كان يسمى (ديوان الجند)”.

كما أُلقي القبض على اثنين من عناصر التنظيم في قرية العملة الشمالية التابعة لناحية زمار غربي نينوى، أحدهما يكنى (أبو الحمزة) والآخر (الجراح)، حيث عمل الأول ضمن عناصر ما تسمى (كتيبة البراء بن مالك) في حين انتمى الثاني لما تسمى (فرقة خالد بن الوليد)، وفق البيان.

وبحسب البيان فإن “الإرهابيون الثلاثة من العناصر المطلوبة للقضاء بموجب مذكرات قبض استناداً لأحكام المادة ٤ إرهاب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close