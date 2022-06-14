السيد الغانمي يؤكد على الإستمرار في  متابعة اصدار الوثائق للنازحين في المحافظات

تنفيذا للخطة المشتركة التي وضعها وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي لاصدار الوثائق الثبوتيه للنازحين،باشرت اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية أعمالها بتفقد سير العملية في المحافظات التي يتواجد فيها النازحين .

واكد السيد الوزير على ضرورة الإستمرار في هذا العمل واجراء زيارة لمتابعة خطوات اصدار المستمسكات للنازحين القاطنين من بينهم النازحين في عامرية الصمود (عامرية الفلوجه ) ومنطقة بزيبز و منطقة الحبانية (السياحية) بالتعاون مع ممثلين عن جهاز الأمن الوطني ومديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في محافظة الانبار.

حيث تم توثيق اعداد الاسر النازحه بواقع (3493) اسرة ،(565)اسرة منها تحتاج الى اصدار مستمسكات ثبوتية (بطاقة سكن،بطاقة موحده،هويه الاحوال المدنية )، في الوقت ذاته تستمر الخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين وبرنامج الغذاء العالمي وتوفير الاحتياجات الصحية من قبل عدد من المنظمات والخدمات التعليمية من قبل الحكومة العراقية وعدد من المنظمات، فضلا عن توفير الحماية الامنية من قبل الجهات المختصه.

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