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السيد الغانمي يعلن إطلاق المنحة المالية لـ (6) ستة آلاف أسرة عائدة الى مناطقها المحررة

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  بحسب توجيهات وزير الهجرة والمهجرين السيد “عثمان الغانمي” أنهت ملاكات الوزارة الإجراءات اللازمة لتوزيع المنحة المالية للأسر العائدة الى مناطقها المحررة، تم إطلاق هذه المنحة الجديدة لتشمل ستة آلاف أسرة ، المنشورة أسماءهم عبر الرابط أدناهويكون استلام المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكيةوأكد السيد الوزير أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من أجل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية، مشيراً الى أن ملاكات وزارة الهجرة والمهجرين تعمل وفق خطة معدة لهذا الغرض بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.

رابط الاسماء

https://docs.google.com/file/d/1pN9f4r7uBnEwx09yR759iupj0DNW7OlM/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

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بيانات الوجبة السادسة عشر للعائدين من النزوح الطارئ.xlsx

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