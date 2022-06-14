المباشرة بنصب 100 مضخة سحب لتصريف الخزن الميت في الثرثار

أعلن مدير دائرة موارد قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي ، الثلاثاء ، عن مباشرة وزارة الموارد المائية بمشروع نصب نحو 100 مضخة سحب لتصريف الحزن الميت من المياه في بحيرة الثرثار في خطوة تهدف الى معالجة الشحة المائية للمياه في نهري دجلة والفرات .

وقال المحمدي في تصريح ان ” وزارة الموارد المائية باشرت بإنشاء اول مشروع استراتيجي لمعالجة شحة المياه من خلال نصب نحو 100 مضخة سحب في بحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي لرفد نهري دجلة والفرات من المخزن الميت للبحيرة ضمن خطة الوزارة المعنية معالجة النقص الحاصل في الاطلاق المائية وتعويضها بالمخزون المائي المتوفرة في بحيرة الثرثار “.

واضاف ان” نصب مضخات سحب لتصريف الخزن الميت في بحيرة الثرثار سوف يساهم في معالجة شحة المياه في المحافظات التي سجلت نقص كبير في الاطلاقات المائية لتوفير مياه الشرب والسقي والاستخدامات الاخرى ، مبينا ان” هذه المضخات تدفع المياه الى قناة الثرثار نهر الفرات وعن طريق ذراع دجلة عبر ناظم التقسيم الى نهر دجلة وبقوة تصل الى 75 متر مكعب في الثانية”.

وأشار المحمدي الى أن “هذا المشروع يعد من اهم المشاريع التي تعالج النقص الحاصل في مياه نهري دجلة والفرات عن طريق تصريف المخزون الميت في بحيرة الثرثار لسد النقص الحاصل في المياه للمحافظات الاخرى “. انتهى/ 12أ

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