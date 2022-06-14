انخفاض مؤشر السوق و حجم التداول و في سوق العراق للأوراق المالية خلال مايو الماضي

انخفض حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) ) في مايو الماضي بنسبة ٣٠٪ مقارنة بشهر أبريل الماضي، إلى 46.7 مليون دولار أمريكي. وكان قطاع البنوك صاحب أعلى حصة من حيث حجم التداول بنسبة 81.2 في المائة ، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 6.2 في المائة.

وقالت آيسيجول أوزكي أوزكار، نائب الرئيس الأول، رئيس قسم الأبحاث في الربيع للوساطة المالية ، شهد الشهر ارتفاع حجم المعاملات المتداخلة في القطاع المصرفي، وانخفضت حصة الأجانب في إجمالي حجم التداول من 4.0٪ في أبريل إلى 3.5٪ في مايو.

وأضافت: في مايو الماضي انخفض مؤشر ربيع للأوراق المالية في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 5.7٪، ويرجع ذلك أساساً إلى توزيع أرباح شركة آسياسيل، وهي مكون رئيسي في مؤشر مؤشر ربيع للأوراق المالية وعطلات عيد الفطر، ولا يزال المؤشر مرتفعاً بنسبة 2.0٪ منذ بداية العام .

وقررت شركتان توزيع أرباح خلال شهر مايو. آسياسيل (عائد التوزيعات: 11.8٪) والمعمورة للاستثمار العقاري (عائد الأرباح: 2.0٪). كما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مايو ، منها 11 شركة زادت بأكثر من 5٪، وقفزت اسهم فندق عاشورأكثر من 30٪ خلال الشهر الماضي.

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