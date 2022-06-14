بعد خطوة “الاستقالة”.. هل يحرك الصدر الشارع العراقي؟

لا تزال تداعيات خطوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي طلب من نواب كتلته ترك 73 مقعدا في البرلمان العراقي، تثير جدلا في العراق، وصلت إلى حد طلب قياديين في كتل سياسية كبيرة، مثل كتلة الفتح، العون من المرجعية الدينية الشيعية في النجف.

والاثنين، طلب هادي العامري، زعيم ائتلاف الفتح الحائز على 17 مقعدا في البرلمان، من المرجعية الدينية في النجف “التدخل”، بحسب بيان تناقلته وسائل إعلام عراقية.

وقال العامري في البيان “اليوم نحن بحاجة الى لطف ورعاية المرجعية وحكمتها وبعد نظرها لتقول كلمتها الفصل بشأن ما يمر به العراق راهنا من منعطفات سياسية صعبة”.

وحذر العامري من أن “أي طارئ يهدد العملية السياسية فمعناه وضع تأريخ كامل من التضحيات والانتصارات ودماء الشهداء على كف عفريت، وتسجيل انتكاسات تسر العدو وتؤلم الصديق”.

ووجه العامري بيانه بمناسبة ذكرى إصدار ما يعرف بفتوى “الجهاد الكفائي” في العراق، والتي دعت فيها مرجعية النجف إلى التطوع في القوات الأمنية عقب سقوط مساحات واسعة من العراق عام 2014 بيد داعش.

وفي نفس المناسبة، وجه زعيم ميليشيا “العصائب” العراقية، قيس الخزعلي، تحذيرات في بيان مسجل قال فيه إن هناك “الآن واقعا جديدا بعد استقالة نواب التيار الصدري”، وأكد أن هناك “محاولات حقيقية لارباك الوضع الداخلي برعاية شخصيات سياسية”.

هادي العامري طلب من المرجعية الشيعية التدخل

ويشير القانون العراقي إلى استبدال النواب المستقيلين بـ”أكبر الخاسرين” من دوائرهم الانتخابية، مع مراعاة حسابات “الكوتا” النسائية.

ووفقا لإحصاءات غير رسمية، فقد حصل تحالف الفتح المكون في الغالب من أذرع سياسية لجماعات مسلحة شيعية على 12 مقعدا، بعد استقالة النواب الصدريين، ليرفع مقاعده إلى 29 مقعد، فيما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 5 مقاعد إضافية ليصبح مجموع مقاعده 38 مقعدا، وائتلاف “قوى الدولة” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والسياسي الشيعي عمار الحكيم على 6 مقاعد إضافية ليصبح العدد الكلي لمقاعده 10.

كما ارتفعت مقاعد حركة “حقوق” التابعة لكتائب حزب الله، وفقا للإحصاءات غير الرسمية، إلى 6 مقاعد، بدلا من مقعد واحد.

أي أن كتل “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية” حصلت على 33 مقعدا إضافيا، بالإضافة إلى صعود كتل جديدة قد تتحالف معها.

وبحسب المحلل السياسي والصحفي العراقي، أحمد حسين، فإن “المالكي أصبح أقرب إلى رئاسة الحكومة من أي وقت مضى”.

ويقول حسين لموقع “الحرة” إن “استقالة الصدريين غيرت الموازين البرلمانية بالكامل، وقد ينجح المالكي بفرض سيطرته على البرلمان بعد أن كان الصدريون يعيقون ذلك”، مؤكدا، “حتى لو لم يرشح نفسه، فإن مرشح الإطار أصبح أقرب إلى رئاسة الحكومة من أي وقت مضى”.