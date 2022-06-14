كشف السياسي المستقل جمال عبد الكريم، الثلاثاء، عن وجود حراك شعبي في المناطق المحررة لمواجهة استحواذ تكتل الحلبوسي على المشاريع.

وقال عبد الكريم في حديثان” صندوق الاعمار ممول من خزينة العراق وليس من حزب او تحالف سياسي لافتا الى ان المناطق المحررة في ديالى تشهد حراك منذ اسابيع لمواجهة استحواذ تكتل الحلبوسي وحلفائه على المشاريع وبشكل معلن”.

واضاف عبد الكريم،ان” نخب مجتمعية وشبابية ترفض ان تكون اموال الدولة بوابة للتسويق السياسي في ديالى وبقية المحافظات مؤكدا بان جزء ليس قليل من المشاريع به شبهات فساد مالي واداري وسيتم رفع دعاوي في القريب العاجل”.

واشار الى ان “تكتل الحلبوسي فقد زخم التاييد في الاشهر الاخيرة خاصة وان اغلب وعوده لم تتحقق”. انتهى/ 25 ف

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