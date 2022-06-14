خبير: أنظمة الري تهدر 80 بالمئة من الحصص المائيَّة

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف ناشط بيئي عن تسبب أنظمة الري القديمة التي يستعملها العراق، بهدر 80 بالمئة من كميات المياه التي يعاني أصلاً شحاً فيها. وقال الناشط في المجال البيئي جاسم الأسدي : إنَّ “العراق يعاني قِدَم أنظمة الري التي يستعملها منذ مدة طويلة وهي بكفاءة متدنية للغاية تصل إلى 32 بالمئة، ما تسبب بهدر نسب عالية من المياه تصل إلى 80 بالمئة، في الوقت الذي يعاني فيه العراق شحاً كبيراً بحصصه”. وبيَّن أنَّ العراق يخسر سنوياً مئات ملايين الأمتار المكعبة من المياه بسبب التبخر، ولا توجد حلول لذلك، بينما تزرع وتستهلك وتعيش دولة مثل المملكة الأردنية الهاشمية بنصف مليار متر مكعب من المياه سنوياً. ونوَّه الأسدي بأنَّ أغلب المياه المتبخرة هي من بحيرة الثرثار التي هي في الأصل مصممة لخزن مياه الفيضانات، ما يوجب التفكير بتخزين المياه في مكان آخر بدلاً من تعرّضها للتبخر والهدر في هذا المكان.

تحرير: مصطفى مجيد

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