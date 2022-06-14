شرطة الأنبار توضح إجراءاتها لتأمين طريق الحجاج وأبراج الطاقة

أوضحت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها لتأمين طريق الحجاج الدولي وأبراج الطاقة.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة الأنبار العميد فؤاد العسافي : إن “شرطة الأنبار تؤمن كافة مناطق المحافظة من خلال أفواج طوارىء الأنبار الماسكة للأرض إضافة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومديرية حماية المنشآت التي تؤمن حماية الأهداف الحيويه من دوائر الدولة ومؤسساتها فضلاً عن مديرية مكافحة الإجرام”.

وأضاف العسافي، أنه “فيما يتعلق بطريق الحجاج الدولي فإن لدى قيادة شرطة الأنبار مديرية الطرق الخارجية التي تؤمن الحماية اللازمة للطريق الدولي من خلال افواجها المنتشرة على الطريق، ويتم متابعتها والإشراف على انتشارها من قبل قائد شرطة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار”.

وتابع “وفيما يتعلق بحماية أبراج الطاقة الكهربائية توجد قوة من شرطة الطاقة التي تؤمن الحماية اللازمة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتتم متابعتها من قبل قيادتنا كأي مفصل من مفاصل وزارة الداخلية المتواجدة في المحافظة وحسب توجيهات وزير الداخلية”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أول أمس الأحد، المباشرة بخطة لتأمين حماية طريق الحجاج البري.انتهى29/ص87

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