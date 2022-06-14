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صالح والكاظمي وزيدان يبحثون تطورات المشهد السياسي و “لم الشمل”

صالح والكاظمي وزيدان يبحثون تطورات المشهد السياسي و "لم الشمل"

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع رئيسي الجمهورية والوزراء تطورات المشهد السياسي، فيما تمت الدعوة إلى التهدئة ولم الشمل بين كافة القوى السياسية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان  إن زيدان “استضاف مساء يوم الاثنين الموافق ١٣ /٦ /٢٠٢٢ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد واتفقت اطراف اللقاء على دعوة كافة القوى السياسية الى لم الشمل ووحدة الصف للوصول الى معالجة حقيقة وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الاصعدة”.

ودعا المجتمعون، كافة النخب والفعاليات الاعلامية والثقافية الى “التهدئه واشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة اطياف ومكونات الشعب العراقي”.

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