عروض فنية وفلكلورية وتراثية في انطلاق مهرجان الحرف والفنون الشعبية بنسخته السادسة عشرة

سعد محمد الكعبي

عدسة / حسين باسل

تحت شعار (تراثنا هويتنا) انطلق المهرجان السنوي لمعهدالحرف والفنون الشعبية أحد تشكيلات دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة بدورته السادسة عشرة

بحضور ومشاركة الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار د: نوفل ابورغيف

و الوكيل الفني لوزارة الثقافة د:عماد جاسم ومدير عام دائرة الفنون العامة د:فاخر محمد وممثلين عن هيأة النزاهة وعن ثقافة الاطفال ومقر الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالتراث الشعبي العراقي والحرف والفنون الشعبية والفولكلور وعدد كبير من الطلبة والزائرين.

اكد ابو رغيف في كلمة له ان هذا المهرجان هو العلامة المضيئة في عطاء هذه المؤسسة العريقة وأنهُ محطة نجاح تضاف إلى رصيد وزارة الثقافة والمشهد الثقافي والفني والإبداعي في العراق على الرغم من تأخّر الدعم اللوجستي وظروف الموازنة المعروفة.

مشيدا في الوقت نفسه بالدور الكبيرالتدريسي والتدريبي الذي يتولى الدور الأهم عبرالمشاريع التي قدمها الخريجون من طلبة المعهد في هذا الكرنفال السنوي شاكراً إدارته المتمثلة بشخص الدكتور جعفر صادق عايد والدكتورة منى أسعدعبد الرزاق ورؤساء الأقسام والشعب وموظفي المديرية وتدريسيي معهد الحرف والفنون الشعبية.

تضمن المهرجان عرض الأعمال الفنية التراثية لمشاريع تخرج المراحل المنتهية لجميع اقسام المعهد وهي(الخط العربي والزخرفة الإسلامية والنحت والحفر على الخشب وحياكة السجاد اليدوي والطَرق على الحديد وأعمال المعدن والخياطة وتصميم الازياء الشعبية والرسم والتصميم التراثي و الخزف والفخار الشعبي ) بمشاركةِ 400 طالباً وطالبةً.

من جانبه ثمن مدير المعهد د. جعفرصادق حضور ومشاركة السيد الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور نوفل ابورغيف معتبراً ذلك دعماً معنوياً وإسناداً لطلبة المعهد وكوادره التدريسية من أجل عطاء دائم يليق بالموروث العراقي.

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