محلل سياسي: استقالة الكتلة الصدرية لا تعني تفكك ‹التحالف الثلاثي›

أكد المحلل السياسي محمد نعناع، اليوم الاثنين، أن استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي كانت رسالة موجهة إلى الإطار التنسيقي، وليس هناك أي رسالة فيها إلى أطراف التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) مطلقاً.

وأوضح نعناع أن «المعطيات تشير إلى أن هناك توافق بين التحالف الثلاثي على ما يجري من خطوات، واستقالة الكتلة الصدرية لا تعني تفكك التحالف الثلاثي أو وجود تصدعات فيه، بل إن بينهم اتفاقات على شكل المرحلة المقبلة بالكامل».

مبيناً بأن «المرحلة الحالية مهيئة لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة، مع إجراء لوازم الانتخابات المبكرة قبل حل البرلمان والتفاهم مع الحكومة على هذا الوضع بالكامل».

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