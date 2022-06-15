إيقاف ترحيل مهاجرين غير شرعيين من بريطانيا إلى رواندا

ألغيت مساء الثلاثاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين، في إطار خطة أقرّتها الحكومة البريطانية للحدّ من تدفّق المهاجرين السرّيين إليها، وذلك بعد مراجعات قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.

وفي تغريدة على «تويتر»: قالت منظمة «كير فور كاليه» المختصة في الدفاع عن طالبي اللجوء إنّ «آخر تذكرة طيران ألغيت. لا أحد سيغادر إلى رواندا»، في حين نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه» عن مصادر حكومية في لندن أنّ الرحلة الجوّية ألغيت بسبب قرارات أصدرتها في اللحظات الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.