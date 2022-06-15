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الامن النيابية: الموافقة على مخصصات الخطورة الوقتية لمنتسبي الداخلية والدفاع

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مخصصات الخطورة الوقتية لمنتسبي الدفاع والداخلية في الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت للوكالة الرسمية  إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وافق على المخصصات الوقتية (الخطورة) لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الوسط والجنوب وأحال الطلب إلى الجهات المعنية للحصول على موافقتهم”، مؤكداً توفير تخصيصات مالية لوزارتي الدفاع والداخلية في قانون الأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن نظام البديل الذي يشهد مطالبات عدة يصعب تطبيقه في بغداد والمناطق الآمنة، إلا أن شمول الأجهزة الأمنية في المناطق الغربية ضرورة ملحة”، لافتا إلى أن “لجنة الامن والدفاع باشرت باعداد قانون خدمة العلم لضخ دماء جديدة”. انتهى 25ن

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