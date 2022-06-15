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بايدن يشارك في قمة خليجية بمشاركة العراق منتصف الشهر المقبل

سيشمل جدول الزيارة قمة كان قد دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 

يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى السعودية منتصف الشهر المقبل، ويلتقي خلالها العاهل السعودي وولي العهد، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وسيشمل جدول الزيارة قمة كان قد دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضم قادة مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن والعراق.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن سيتوجه إلى الشرق الأوسط من 13 إلى 16 تموز يوليو المقبل، إذ يبدأ زيارته بإسرائيل والضفة الغربية قبل أن يصل إلى جدة في السعودية.

ولم يشر البيت الأبيض فيما إذا كان بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير رداً على سؤال عن عدم الإشارة إلى هذا اللقاء، “يمكننا أن نتوقع أن يجتمع الرئيس مع ولي العهد”.

وسينهي بايدن رحلته في السعودية حيث يلتقي مع ما يقرب من 10 زعماء من الكويت وعمان والإمارات والبحرين وقطر بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، حسبما أوردته سي.إن.إن.

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