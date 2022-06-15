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بعد جفاف الأهوار.. الخطر يهدد التنوع الأحيائي في ميسان

أعرب خبراء بيئيون في ميسان، أمس الثلاثاء، عن قلقهم إزاء تضرر التنوع الأحيائي والبيولوجي بسبب الشحة المائية الكبيرة التي تضرب العراق عموما وميسان بالخصوص بعد جفاف أهوار المحافظة والمساحات المائية الكبيرة فيها.

وقال الخبير البيئي أحمد صالح نعمة في حديث لـ(المدى)، إن “التنوع الأحيائي تضرر بشكل كامل بسبب الشحة المائية والجفاف الذي طال الأهوار والمساحات المائية هذا الموسم، وما نتج عنه من انعدام الغطاء النباتي الذي أثر بشكل كامل على الحيوانات والقوارض، وبالتالي قلت أعدادها بنسب كبيرة جدا كما أثر سلبا على التكاثر الحشري”.

وأضاف نعمة، أن “الأمر مخيف جدا في هذا العام خصوصا بعد أن فقدنا ما يقارب 50% من إجمالي مساحات الأهوار في عموم العراق، وسنفقد في نهاية هذا الصيف أكثر من 30% وسنكون قد خسرنا 80% من مجمل تلك المساحات، ولم يتبق منها سوى أقل من 20%، فيما لو لم يتم الاتفاق مع تركيا على إطلاق كميات من الماء من خزاناتها باتجاه العراق”.

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