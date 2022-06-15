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بنسبة 52%.. الفقر يلتهم محافظة عراقية

أكد مدير تخطيط المثنى قابل حمود، أمس الثلاثاء، أن محافظة المثنى مازالت تسجل أعلى نسب الفقر في البلاد بنسبة 52‎%.

وقال حمود لـ(المدى)، إن “المثنى مازالت تسجل أعلى نسب فقر بين المحافظات العراقية، بالرغم من أنها أقل كثافة سكانية ولا تتجاوز المليون نسمة، لكن تشهد بطالة متفشية بين صفوف شبابها”.

وأضاف، أن “المحافظة تحتاج إلى صندوق لإعادة الإعمار على غرار محافظة ذي قار والمناطق المحررة للنهوض بواقعها الخدمي كونه يشهد تراجعا ملحوظا”، موضحا أن “مخصصات المحافظة من قانون الدعم الطارئ ستتحول إلى خطط ومشاريع خدمية في قطاعات مختلفة”.

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