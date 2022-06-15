تقرير:الدول النووية تجدد ترسانتها المرعبة والصين في المقدمة وإسرائيل وكوريا الأقل إنفاقاً

اتضح‭ ‬في‭ ‬احصائيات‭ ‬رسمية‭ ‬ودقيقة‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬النووي‭ ‬تسارع‭ ‬في‭ ‬الانفاق‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬النووية‭ ‬اكثر‭ ‬مما‭ ‬تعلنه‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬الحد‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬الحملة‭ ‬الدولية‭ ‬لإلغاء‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ (‬آيكان‭) ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭ ‬زادت‭ ‬نفقاتها‭ ‬لتحديث‭ ‬ترساناتها‭ ‬الذرية‭ ‬بحوالى‭ ‬9‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬نفقات‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬82‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وذكرت‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحدها‭ ‬أنفقت‭ ‬44‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬12‭,‬7‭%‬‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬فيما‭ ‬خصصت‭ ‬الصين‭ ‬11،7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بزيادة‭ ‬10،4،‭ ‬لبرنامجها‭ ‬النووي‭.‬

كذلك‭ ‬أفادت‭ ‬آيكان‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬على‭ ‬عملها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬59‭ ‬دولة‭ ‬باستثناء‭ ‬القوى‭ ‬النووية،‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الميزانيات‭ ‬التي‭ ‬خصصتها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ (‬8،6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬وفرنسا‭ (‬5،9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬وبريطانيا‭ (‬6،8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭.‬

وخصصت‭ ‬باكستان‭ ‬1‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لسلاحها‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬مليار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬فيما‭ ‬خفضت‭ ‬الهند‭ ‬نفقاتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬2‭,‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬2،5‭ ‬مليار‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭. ‬أما‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬رسميا‭ ‬بامتلاكها‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬فخصصت‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭.‬

وقدرت‭ ‬آيكان‭ ‬نفقات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بـ642‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬أموال‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬استخدمت‭ ‬لمنح‭ ‬عقود‭ ‬جديدة‭ ‬لشركات‭ ‬خاصة‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬30‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديث‭ ‬الترسانة‭ ‬النووية‭ ‬للقوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬واشترت‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬بدورها‭ ‬خدمات‭ ‬مراكز‭ ‬دراسات‭ ‬ومجموعات‭ ‬ضغط‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬فاعلية‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬ونددت‭ ‬آيكان‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬بحلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬داعمة‭ ‬للسلاح‭ ‬النووي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أليشيا‭ ‬ساندرز‭ ‬زاكري‭ ‬منسقة‭ ‬البحوث‭ ‬في‭ ‬آيكان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬إطلاقا‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬زادت‭ ‬إنفاقها‭ ‬بـ6‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬بوسعها‭ ‬منع‭ ‬قوة‭ ‬نووية‭ ‬من‭ ‬إثارة‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬إلى‭ ‬نزح‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬بصورة‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

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