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جمعية الفنون الموسيقية تقيم مهرجانها الموسيقي الأول ( ليلة حلم )

جمعية الفنون الموسيقية تقيم مهرجانها الموسيقي الأول ( ليلة حلم )

مهرجان الموسيقى الأول 2022

تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة هيفاء النجار ، تقيم جمعية الفنون الموسيقية مهرجانها الموسيقي الأول بعنوان ( ليلة حلم ) في الثالث من تموز وحتى الخامس من ذات الشهر 2022 في حديقة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة – جبل اللويبدة .

ويأتي هذا المهرجان في قالب جديد و متنوع من حيث الشكل والمضمون اذ يتضمن حفل الافتتاح عزف فسيفسائي يمثل التنوع الموسيقي الأردني ، و يقوم بعزفه مجموعة من العازفين المحترفين ، بالإضافة إلى ليالي الحلم الموسيقي التي تتكون من ثلاثة ليال تتضمن مشاركة عدد من الفرق الموسيقية المحلية و التي حققت نجاحات و استقطبت جمهورا  أردنياً و عربياً متنوعا .

يذكر ان جمعية الفنون الموسيقية قام بتأسيسها مجموعة من الموسيقيين الأردنيين المحترفين بهدف نشر ثقافة الموسيقى في المجتمع المحلي وتمكين الموسيقيين من تقديم اعمالهم الفنية و تعريف الجمهور بهم بما يليق بموهبتهم و إبداعاتهم .

علما بان الإعلان عن فعاليات المهرجان ، والفرق الموسيقية المشاركة سيتم الإعلان عنه تباعا .

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