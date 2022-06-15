خطة بتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

كشفت وزارة الكهرباء عن إعداد خطة لاستغلال النفايات في بغداد وتحويلها إلى طاقة كهربائية، لافتة إلى أن ذلك يكون بالتنسيق مع أمانة العاصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن «خطة عمل تم وضعها مع أمانة بغداد لإنشاء محطتين الأولى في ناحية النهروان والثانية في قضاء أبو غريب ببغداد لاستغلال النفايات بتوليد الطاقة الكهربائية».

وأضاف، أن «هذه الخطة ستكون لها انعكاسات إيجابية تتمثل بطاقات توليدية جديدة للمنظومة الكهربائية فضلاً عن تخليص جميع المناطق من النفايات سواء عضوية وغير عضوية».

وأشار، إلى أن «برنامجاً سوف يتم وضعه بالاشتراك مع المسؤولين في أمانة بغداد لتنفيذ هذه الخطة خلال المدة القادمة».

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