Posted on by

خطة بتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

كشفت وزارة الكهرباء عن إعداد خطة لاستغلال النفايات في بغداد وتحويلها إلى طاقة كهربائية، لافتة إلى أن ذلك يكون بالتنسيق مع أمانة العاصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن «خطة عمل تم وضعها مع أمانة بغداد لإنشاء محطتين الأولى في ناحية النهروان والثانية في قضاء أبو غريب ببغداد لاستغلال النفايات بتوليد الطاقة الكهربائية».

وأضاف، أن «هذه الخطة ستكون لها انعكاسات إيجابية تتمثل بطاقات توليدية جديدة للمنظومة الكهربائية فضلاً عن تخليص جميع المناطق من النفايات سواء عضوية وغير عضوية».

وأشار، إلى أن «برنامجاً سوف يتم وضعه بالاشتراك مع المسؤولين في أمانة بغداد لتنفيذ هذه الخطة خلال المدة القادمة».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close