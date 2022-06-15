خطف 30 ضيفاً من حفل زفاف في نيجيريا

خطف مسلّحون 30 ضيفاً كانوا يحضرون حفل زفاف في شمال غرب نيجيريا في نهاية الأسبوع، في أحدث عملية خطف جماعي تشهدها المنطقة.

والضحايا جميعهم تجار هواتف محمولة وكانوا في طريقهم للعودة إلى ولاية غوساو، ليل السبت، بعد حضورهم حفل زفاف زميل لهم في ولاية سوكوتو المجاورة عندما تعرّضوا للخطف، وفق ما أعلن مسؤول نقابي ومصدر أمني.

وتم خطفهم بعدما تعطّلت إحدى السيارات التي كانت تقلّهم.

وقال كبير غربا مختار، رئيس اتحاد تجار الهواتف المحمولة في زامفارا إن «ثلاثين من أعضائنا خطفوا بالأمس فيما كانوا عائدين من حفل زفاف أحد زملائنا في سوكوتو».

وتابع: «اتصل بي الخاطفون على هاتف أحد الضحايا وأكدوا أنهم يحتجزون 30 من زملائنا».

وقال مصدر أمني في المنطقة إن الموكب الذي يضم 50 شخصاً من ضيوف حفل زفاف تم توقيفه في قرية لامبار باكورا بعدما تعطّلت إحدى الحافلات التي كانت تقلهم، فهاجمهم حينها الخاطفون.

وتابع المصدر طالباً عدم كشف هويته: «تمكّن 20 منهم من الهرب فيما خطف 30».

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