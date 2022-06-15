دارفور تنزف مجددا.. صراع القبيلة والثروة ودور “الدعم السريع”

قليم دارفور يعاني من اشتباكات مسلحة متجددة من حين لآخر

“إمكانيات القبائل أكبر من الدولة”

ويقول عز الدين دهب، وهو صحفي من إقليم دارفور، لموقع “الحرة”، إن الصراع الأخير بدأ بخلاف على الأرض ما بين قبيلتي القمر والرزيقات، لكنه تطور سريعا إلى قتال نتيجة الانفلات الأمني والإداري السائد في السودان بشكل عام، وعدم تواجد الأجهزة الأمنية عن مناطق كثيرة في دارفور بالقدر التي يجعلها تستطيع احتواء مثل هذه الأحداث، لأن إمكانيات القبائل في تلك المناطق أكبر من إمكانيات الدولة”.

ويؤكد دهب أن “مثل هذه الأحداث يمكن أن تتكرر في أي لحظة في ظل التراخي الأمني، وعدم وجود قوات حكومية يمكنها أن تبقي الأمور تحت السيطرة”.

يعزو الباحث في مركز استشراف المستقبل في الخرطوم، محيي الدين محمد، في حديثه مع موقع “الحرة”، استمرار اندلاع الاشتباكات، التي تخلف أعدادا كبيرة من القتلى إلى أن “المنطقة يدور فيها صراع بين الرعاة والمزارعين، وصراع على الموارد الشحيحة، فضلا عن مشكلة انتشار السلاح، وصراعات سياسية”.

وأوضح أن “كل قبيلة تتحدث عن أراض تقع تحت حيازتها تاريخيا وتعتبر أنه لا يمكن لأحد دخول مناطقها إلا برضاها، وإلا سيكون الأمر مؤديا للصراع خاصة إذا كان مكون قبلي مختلف معها”.

“صراع على المعادن والثروات”

ويدعي عبدالله في حديثه مع موقع “الحرة” أن الاشتباكات الأخيرة، تبدو أنها صراعات قبلية، لكنها ليس كذلك، وإنما هي قوات الدعم السريع التي تستخدم قبيلة الرزيقات العربية من إجل إخراج قبلية القمر الأفريقية من الأراضي المحاذية لدولة تشاد لأنها منطقة غنية بالمعادن واليورانيوم”.

وأنشأ الرئيس السوداني السابق عمر البشير، قوات الدعم السريع، وتتألف بمعظمها من القبائل العربية في دارفور. وشاركت في المعارك ضد حركات التمرد التي حملت السلاح ضد حكومة البشير في 2003، التي استمرت سنوات.

واندلع نزاع في دارفور عام 2003 حمل خلاله أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضدّ نظام الخرطوم، مما أدى إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

وكان قيادي في قبيلة الرزيقات أكد في السابع من يونيو الجاري لوكالة فرانس برس وقوع الاشتباكات نتيجة لخلاف بشأن ملكية الأرض، وقال مفضلًا عدم الكشف عن اسمه “أراد أحد الأهالي إيقاف شخص من حرث أرضه، فتطور الأمر وقُتل منا ثمانية أشخاص، والاشتباكات مستمرة”.

ونقلت الوكالة عن الزعيم القبلي لقبيلة القمر، ابراهيم هاشم، الثلاثاء، أن الاشتباكات سببها النزاع حول ملكية أراض، قائلا “قناعتي بان هذا القتال الذي يدور على نطاق واسع جدا، الغرض منه ازاحة القمر من أراضيهم”.

قوات الدعم السريع

لكن عبدالله قال لموقع “الحرة” إن قوات الدعم السريع تريد كسر شوكة قبيلة القمر، وتشريد السكان، حتى تسيطر على المنطقة لتأخذ هذه الثروات لصالحها، مشيرا إلى أن “من يقاتلون باسم قبلية الرزيقات هم في حقيقة الأمر عناصر من الدعم السريع بدليل أن بعضهم يرتدي ملابسهم ويركب شاحناتهم”.

لكن مدير معهد التحليل السياسي والعسكري، في الخرطوم، الرشيد إبراهيم، يقول إنه “قد يكون لقوات الدعم السريع تأثير على الصراع وتدخل، لكن ليس بالمستوى الذي يتكلم عنه عبدالله”، موضحا أن “النزاعات بين قبيلة القمر وبعض القبائل العربية مثل الرزيقات والمساليت قديمة وموجودة قبل إنشاء قوات الدعم السريع”.

غير أنه يؤكد في نفس الوقت أن “ظهور فرص اقتصادية واكتشاف معادن وثروات جديدة في المنطقة ستؤجج بؤر الصراع، في ظل غياب الدولة والهشاشة الأمنية في المرحلة الانتقالية، ومشكلة في الترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى انتشار السلاح وتأخير تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا في أكتوبر 2020”.

ويضيف أنه “خلال الفترة الأخيرة من الصراعات، كل القبائل تقريبا تستنجد بمنسوبيها في القوات النظامية سواء الجيش أو الدعم السريع أو الشرطة”.

ووقّعت الحكومة الانتقالية، التي جاءت عقب الإطاحة بالبشير في أكتوبر 2020 اتفاق سلام مع مجموعات من المتمردين الذين كانوا يقاتلون الحكومة السابقة.

وكان من المفترض، حسب الاتفاق، أن تتشكل قوة مشتركة مكونة من 12 ألف جندي، منها ستة آلاف من الحكومة بأجهزتها المختلفة من الجيش والدعم السريع والمخابرات والشرطة، وستة آلاف من الحركات المسلحة، لكن الترتيبات الأمنية في الاتفاق لم يتم تنفيذها حتى الآن.

كما أن بعض الولاة، الذين تم تنصيبهم في دارفور تابعين لحركات مسلحة موقعة على اتفاقية السلام، بحسب محمد، “وبالتالي هم بوجودهم وقواتهم عامل من عوامل عدم الاستقرار، لأن القوات التابعة للحركات المسلحة تتدخل أحيانا في الصراعات البسيطة التي تنشأ بين المواطنين”، على حد قوله.

ويرى دهب أن “الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ نسبة للأوضاع السياسة التي تسبب فيها انقلاب أكتوبر فضلا عن الحالة السياسية المضطربة في السودان”.

وقتل العشرات في دارفور، لا سيما منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر.

إنهاء مهمة القوات الأممية

وتشهد المنطقة نوعًا من الفراغ الأمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم “يوناميد”.

وبطلب من الحكومة السودانية، أنهيت في ديسمبر 2020 مهمّة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بعد 13 عاما على تفويضها.

وانتشرت “يوناميد” في إقليم دارفور عام 2007، وكانت تضم أكثر من عشرين ألف جندي، وتعتبر أكبر بعثة حفظ سلام للأمم المتحدة.

ويقول دهب إن الصراعات المتجددة في دارفور “تزايدت بعد خروج بعثة اليوناميد، ما كان له تأثير كبير على الأوضاع الأمنية”.

لكن محمد لا يعتقد أنه كان لقوات اليوناميد تأثير كبير بشأن منع اندلاع الاشتباكات القبلية في دارفور: “أنا رأيت بعيني كيف أن عربات قوات اليوناميد عندما كانت تتحرك في شوارع دارفور، تحرسها قوات نظامية رغم أنها نفسها مسلحة، هم كانوا يتحركوا بقوة كبيرة لوجستيا، مما يعني أنها ليس لديها القدرة لضبط الأمور، حتى أن أكثر من حادث حصل حتى في فترة وجود اليوناميد”.

وأضاف “لم يكن لها تأثير كبير على الأرض، ربما لها تأثير سياسي، برصد الانتهاكات ورفع تقارير، لكن تدخلاتها للحماية كان ضعيفا، وكانت تتحرك بعد انتهاء الاشتباكات”.

وحول دور الجيش والشرطة، قال محمد إنهما “موجودان في دارفور لكن انتشارهما ليس في كل المناطق، أحيانا يقع حادث في قرية لا يكون فيها تواجد للشرطة، وعندما تصل القوات يكون الصراع قد تصاعد بشكل كبير”، مشيرا إلى أن مساحة دارفور كبيرة، “ومن الصعب أن يتواجد الأمن في كل هذه المنطقة”.

ويبرر محمد تأخر تدخل الشرطة إلى أن “الأجهزة النظامية بسبب اتهامها بارتكاب فظائع في دارفور وإبادة جماعية سابقا، أدت إلى وجود حالة من الرهبة في حال التعامل مع القبائل بحيث أن أي تحرك من القوات النظامية في صراعات مثل هذه قد يحسب عليها بأنها موالية لطرف دون آخر”.

لكن دهب يقول إن “الحكومة مشغولة بالأوضاع السياسية، ولا أعتقد أنها تعطي أي أهمية، وهذا واضح من التعاطي السياسي مع الأحداث الأخيرة في دارفور”.

وقال “حتى الآن لم تصدر الحكومة المركزية ولا حتى حكومة الولاية بيانا تشرح فيه للرأي العام ما يدور في تلك المناطق، بل هي بيانات من منظمات مجتمع مدني غير حكومية التي تتعاطى مع الأحدث”.

ودان فولكر بيرثيس، ممثل الأمين العام للامم المتحدة بالسودان، أعمال العنف في دارفور ووصفها بأنها “غير مقبولة”.

وكتب الاثنين، على حسابه الرسمي على موقع تويتر “لقد هالتني مرة أخرى أعمال العنف في كلبس، غرب دارفور، التي أسفرت عن عدد مرتفع من الضحايا.. إنّ دائرة العنف المستمرة في دارفور غير مقبولة وتسلّط الضوء على الأسباب الجذرية الواجب معالجتها”.

ودعا السلطات المعنية وقادة القبائل والتنظيمات المسلحة إلى تهدئة التوتر وضمان حماية المدنيين.

“تدخل عاجل”

وأضاف أن الأوضاع تتطلب أن يكون هناك تدخلا عاجلا من المنظمات الإنسانية لتقديم الإغاثة والدواء للنازحين والمتضررين من الأحداث، كما أن الحكومة عليها أن تدفع بتعزيزات لحماية المواطنين وتفرض هيبة الدولة، وإجراء مصالحات بين المجموعات السكانية وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، سواء الترتيبات الأمنية وعودة النازحين، أو غيرها من الأمور.

فيما يقول محمد إن “المجتمع الدولي، إذا كان حريصا على الاستقرار، فعليه أن يتدخل لمساعدة الحكومة في إكمال وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا، لأنه إذا تم نزع السلاح ودمج المقاتلين في الأجهزة النظامية، قللنا من وجود السلاح وعوامل التفلت في دارفور، بالإضافة إلى دعم التنمية والاستقرار لأن كثيرا من الصراعات تندلع بسبب الموارد الشحيحة”.