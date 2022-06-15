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ربما هو وحده جمع العراقيين حول شخصه كمقبولية كاملة !

ربما هو وحده جمع العراقيين حول شخصه كمقبولية كاملة !

بقلم مهدي قاسم

الشيء الذي لفت نظري في الأيام الأخيرة هو :
إن الشخص الوحيد الذي استطاع أن يجمع غالبية العراقيين ( بمختلف مكوّناتهم كأنما نوعا من إجماع وطني عام ) حول شخصه المحبوب ، هو المعلق الرياضي الراحل مؤيد البدري ــ الرحمة والسلام إلى روحه المعطاءة و الطيبة ــ وهو الأمر الذي عجزت عن تحقيقه مذاهب و أحزاب و عشائر و حتى منظمات دولية ـــ كالأمم المتحدة ..
و على كل حال …………………………………………
فيبدو أن للرياضة ـــ بمختلف فروعها و خاصة لكرة القدم ـــ سحرا قويا كاسحا و دورا كبيرا في جعل العراقيين أن يصبحوا متفقين فيما بينهم حول هذه المسألة ، بل و منسجمين بعضا مع بعض بود محبة ، بعيدا عن نعرات طائفية متقاتلة ونزعات سياسية أو فئوية متخاصمة ..
أنه لأمر مفرح و محزن في آن واحد ..
و خاصة أنه أمر محزن ومؤسف حقا في أن يصبح المجتمع العراقي عاجزا حتى الآن عن إنجاب او تكوين شخصيات سياسية من رجالات دولة صادقين ونزيهين ومخلصين لوطنهم و ذات مهابة و اعتبار أي شخصية ” كاريزما ” يشع بوهج وطنيته النقية و بشغفه الجامح في عمليات بناء وتعمير و تطوير بهدف دفع العراق إلى مصاف و ركب الدول المتقدمة ، بحيث يتمكن من حلال ذلك أن يجمع العراقيين حوله كصاحب سلطة مشروعة ومقبولة من قبل الأغلبية ..

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