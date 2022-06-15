زيلينسكي: خسائرنا فادحة في سيفيرودونتسك وخاركيف.. ودونباس تحدد مسار الحرب

كييف – رويترز، ا ف ب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفيرودونتسك ومنطقة خاركيف، مشيراً إلى أن نتائج معركة دونباس ستعطي مؤشراً على مسار الحرب.

وأضاف في خطاب ألقاه عبر «تلغرام» أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمها. ولفت زيلينسكي إلى أن دفاع الجيش الأوكراني عن دونباس (شرق)، الهدف الرئيسي لموسكو، ضروري بالنسبة إلى كييف لأن نتيجته ستعطي مؤشراً على مسار الحرب مع روسيا.

وقال: «من الضروري البقاء في دونباس. الدفاع عن المنطقة ضروري لإعطاء مؤشر على من سيهيمن على الأرض في الأسابيع المقبلة».

وشدد على أنه «علينا الصمود»، فيما يتقدّم الروس تدريجياً من دونباس إلى نقطة السيطرة الكاملة عملياً على منطقة لوغانسك.

والمعارك في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، وهما مدينتان يبلغ عدد سكانهما نحو 100 ألف نسمة، محتدمة منذ أيام، وستسمح السيطرة عليهما من جانب روسيا باستهداف سلوفيانسك في منطقة دونيتسك على مسافة نحو 70 كيلومتراً إلى الغرب.

وأضاف زيلينسكي: «كلما تكبد العدو المزيد من الخسائر هناك، قلت قوته لمواصلة عدوانه». لكنه أشار إلى أن جيشه تكبد خسائر فادحة في منطقة خاركيف (شرق)؛ حيث يحاول الجيش الروسي تعزيز موقعه.

وبخصوص خيرسون، قال زيلينسكي: «نواصل الضغط على المحتلين في هذه المنطقة. الهدف الرئيسي هو تحرير خيرسون. وسنتقدم خطوة خطوة من أجل تحقيق ذلك».

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